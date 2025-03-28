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萬泰科泰國廠不受地震影響 高速線產能將如期開出

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

泰國發生地震，網路線龍頭萬泰科（6190）28日表示，旗下泰國工廠離曼谷有一段距離，沒有受到這次地震影響，該公司人工智慧（AI）伺服器高速線產能將如期開出。

為迎接供不應求的高速傳輸線需求，萬泰科第一期月產能200萬米在泰國廠，已經建置完成，目前小批量生產，4月量產。第二期月產800萬米，第4季完成，今年共1,000萬米，目前市場供不應求，至少擁有三家美國客戶。2026年進行第三期工程，月產能800萬至1,000萬米，合計2026下半年將達到2,000萬米。

地震 泰國 萬泰科

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