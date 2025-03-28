萬泰科泰國廠不受地震影響 高速線產能將如期開出
泰國發生地震，網路線龍頭萬泰科（6190）28日表示，旗下泰國工廠離曼谷有一段距離，沒有受到這次地震影響，該公司人工智慧（AI）伺服器高速線產能將如期開出。
為迎接供不應求的高速傳輸線需求，萬泰科第一期月產能200萬米在泰國廠，已經建置完成，目前小批量生產，4月量產。第二期月產800萬米，第4季完成，今年共1,000萬米，目前市場供不應求，至少擁有三家美國客戶。2026年進行第三期工程，月產能800萬至1,000萬米，合計2026下半年將達到2,000萬米。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言