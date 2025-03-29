企業生日快樂／耀登拚研發 要走在最前端

射頻元件暨天線廠耀登（3138）是集天線、設備代理商、檢測驗證實驗室於一身的公司，但早期公司一度面臨許多危機，董事長張玉斌仍憑著堅定信念與持之以恆的努力，關關難過關關過，讓耀登得以在市場上屹立不搖。

張玉斌回顧過去經營時的困境，曾提到手機天線產業面臨過低價搶單、抄襲盛行的時代，一度讓公司業務兵敗如山倒，所幸後來挺住壓力，而且陸續拓展出設備代理、檢測驗證等業務，以多元業務的方式，增強公司韌性。

張玉斌年逾70歲，電機背景的他對於研發始終高度重視，無論公司業績如何，總是堅持至少提撥一成營收作為研發費用，因為他相信研發創新就是公司保持競爭力的關鍵護城河。

張玉斌曾表示，「做通訊的人沒有資格，也沒有機會老人癡呆」，只有走在最前端、做最前瞻的技術，才會有下一步能走，因此投資在研發上，絕對是必要的。

張玉斌指出，通訊產業每分每秒都在進步與變化，要參與產業發展，腦子要一直轉動，才能不斷往前走，也才有機會領先別人幾步，讓公司能站在更具市場優勢的位置。

目前耀登集團已在桃園、高雄斥資上億元打造兩間實驗室，這些努力也獲得業界的正向反饋；其中，桃園實驗室在成立時，更吸引台灣電子大廠、電信龍頭以及網通大廠齊聚一堂，因為這間實驗室是全球第一間第三方獲得國際O-RAN聯盟認證的無線網路測式實驗室，連鴻海都前來此實驗室取得O-RAN認證。

張玉斌認為，台廠要跨入國際舞台，單打獨鬥顯然是最辛苦的一條路，若能團結合作，成功的機會就會大一些，而耀登的O-RAN實驗室能協助客戶順利接軌國際規格，搶攻海外市場商機。