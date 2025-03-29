企業生日快樂／耀登攻低軌衛星應用 擴大全球影響力

射頻元件暨天線廠耀登（3138）正值企業成熟與茁壯的時期，去年每股純益3.05元，今年在三大業務均成長下，有機會業績表現更勝去年，並對全年營運持樂觀態度。

耀登董事長張玉斌指出，AI應用正推升通訊產業更趨發達，無論是有線、無線等通訊的需求都是有增無減，因為傳輸量更大、更快，因此對天線要求也更嚴苛，對量測與測試的需求也更多、更複雜，這是產業不可多得的成長契機。以下為專訪紀要：

問：相較於去年，今年通訊市場的變化？

答：今年通訊市場迎來許多挑戰與機會。挑戰方面，全球地緣政治不確定性高，考驗供應鏈應變能力，如何降低風險搶攻市場商機，是經營者一大課題。

機會方面，AI、5G與6G是未來主流趨勢，這三項技術正牽動通訊產業發展；其中，AI已幾乎無所不在，包括手機、筆電、平板與未來的機器人都會使用到AI計算，而資料傳輸過程中，需要倚賴通訊或射頻元件來進行傳遞，這也為產業發展帶來價值升級的機會。

看好未來AI PC發展，有助於天線模組出貨轉強，若AI PC能引領換機潮湧現，天線模組的規格與需求也會提升。目前各大筆電品牌廠已將AI作為新產品主打的賣點，期望今年能帶動銷售量走升。

至於5G方面，市場滲透率不斷擴大，對於5G的量測需求會不斷成長，若智慧手機市場能迎來強勁的復甦，估計5G量測需求也會跟著轉強。

問：如何看待今年低軌衛星市場？

答：全球衛星產業正進入商轉時期，尤其是低軌衛星發展更是如火如荼展開，一方面是受到俄烏戰爭所刺激的國防需求，另一方面是AI引起的需求，公司在此領域積極布局，估計今年會有顯著的收穫。

耀登正強化低軌與高軌衛星通訊終端設備及測試解決方案，提升衛星網路的覆蓋範圍與連線穩定性，推動遠端通訊、海事、災害應變及智慧交通等應用發展，進一步擴大市場競爭力與全球影響力。

耀登今年初與丹麥創新無人機測試技術公司QuadSAT簽署合作協議，耀登將推出QuadSAT的無人機RF量測與衛星模擬服務，為區域內衛星通信產業提供高效、精準的測試方案，協助企業應對技術挑戰，推動產業升級。

QuadSAT的無人機測試技術結合射頻有效載荷、自動化測試軟體與最先進的無人機系統，能在現場執行天線輻射測試、校準及軌道模擬等任務，有效降低傳統測試設備的成本與時間耗費。

耀登提供的這項創新服務，可針對衛星通信、國防通信及地面站設置等應用場景設計，具備高度靈活性與精準性，滿足區域內快速增長的衛星通信需求。

問：耀登的優勢如何？

答：三大業務都圍繞在通訊產業，從研發、量測、認證到製造都有，因此對於通訊產業相當熟稔，可以為客戶發現問題，也能解決問題，這都仰賴30多年來的經驗。

此外，公司去年完成可轉換公司債布局，透過籌資強化核心業務，募集資金將用於新廠擴建及債務結構優化，以強化公司全球產能布局，提升供應鏈彈性，以滿足市場多元化需求。

耀登每年都積極網羅相關領域人才，而且與大專院校合作，也會物色優異的海外人才，期盼廣招好手，共同搶攻通訊市場。

問：今年的營運目標？

答：去年全年合併營收為17.08億元，年減4.05%，今年在各項業務推展下，目標年營收雙位數百分比成長。以營收結構來看，去年射頻天線約占61%、量測設備約35%、測試驗證約4%。產能分布在台灣、越南、中國大陸與波蘭，預料今年業績將溫和復甦，有信心比去年好。

其中，天線業務在NB市場需求穩定、新客戶小量試產及工控天線需求恢復增長的支持下，實現更高成長，而設備業務將增加新設備代理，營運效率有望提升，預期三大業務都有機會比去年成長，帶動整體營運較去年顯著成長。