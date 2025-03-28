鴻海旗下子公司iCana取得安科諾股權 擴大布局RF元件
鴻海（2317）28日公告，代子公司iCana Holdings Ltd.公告取得安科諾科技有限公司股權，交易金額是4.05億元，取得股份的目的是長期投資。安科諾是鴻海集團旗下的RF半導體元件供應商，顯示出鴻海持續擴大布局無線通訊技術。
iCana是一家專門設計製造用於前瞻無線通訊系統（包含無線通訊基礎設施、互聯網和電動車）無晶圓半導體的供應商，在台灣、比利時、美國及新加坡均設有辦公室。2022年完成由鴻海集團收購，並與鴻海旗下美國子公司 AchernarTek Inc.合併，成為鴻海旗下間接持有100%之子公司及事業單位，也是全球RF半導體元件供應商。
iCana將持續投入無線通訊基礎建設的高性能應用研發，同時強化5G Sub-6與毫米波的產品開發，以期在不斷成長的互聯網和電動車市場中擴大業務規模，支援鴻海與無線通訊市場客戶在車輛應用領域及5G基礎設施所需。
由於RF半導體是電動車車聯網基本元件，世界各地都在部署5G網路，新世代汽車也將需要新的RF元件來與5G網路搭配使用。
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