企業生日快樂／耀登 三引擎點火 迎成長年

射頻元件暨天線廠耀登（3138）今年成立滿35年，旗下客製化天線、量測設備、測試認證等三大事業均有望同步成長，藉此三箭齊發，力拚全年營運更勝去年。

耀登成立於1990年，董事長張玉斌以天線的設計研發起家，最早從1G時代就開始就不斷追求最新進技術，如今已即將邁入6G時代，逾30個年頭，耀登也從一間小公司茁壯為集團，旗下耀睿實驗室更是全球第一間第三方獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC（無線網路開放測試與整合中心），且具備發照資格，堪稱台灣之光。

敲定美系大單 躍主力供應商

耀登在去年底時，已與美系客戶敲定今年的訂單，成功獲美系筆電品牌大廠擴大下單天線模組，今年供貨比重從原先20%一舉擴大至30%，躍居主力供應商之列。

耀登既有的筆電客戶為避免風險，基於美中貿易戰以及地緣政治因素，因此不少美系客戶均希望降低陸系天線模組供應商的供貨比重，進而讓耀登成功獲得轉單。

不光是既有客戶耕耘有成，在新客戶方面，耀登去年也與另外二家筆電品牌大廠洽詢合作，目前將先從專案開始執行，預估今、明年有望量產供貨天線模組。

至於另外二家正在洽詢的筆電品牌廠，據傳也是全球前五大筆電品牌廠之列，換言之，目前有三家筆電品牌大廠青睞耀登的天線模組，凸顯出該公司的產品技術與品質深獲肯定。

耀登今年射頻天線產品預料將大有斬獲，主要原因來自有新增客戶加入，加上原有客戶的供貨比重擴大，推升射頻天線業務整體表現有機會較去年顯著成長。

另外，中國大陸的手機補貼政策助力下，量測設備業務看旺。耀登旗下量測設備業務部分，耀登為陸系品牌手機檢測設備獨家代理商，如手機電磁波檢測儀器，市占率約九成。市場預期，2025年手機市場復甦將帶動相關設備出貨動能轉強；而在測試驗證方面，隨著歐美網通市場對資安意識抬頭，也將有助於量測設備業務成長。

受惠對岸補貼 營運將添利多

另一方面，由於大陸為提振手機內需市場，今年起開始陸續進行手機補貼政策，大陸消費者只要添購人民幣6,000元以下的3C產品，即可獲得售價15%的補助，此舉將有助於刺激手機換機需求湧現，進而激勵量測設備需求同步高漲。

值得注意的是，大陸近期正研擬第二波手機補貼政策，並將原先補貼的範圍從中低階手機，向上延伸至高階手機，有望持續激勵手機量測設備需求擴張，對耀登是一大利多。

而衛星產業進入商轉期，測試認證需求旺盛，也帶來商機。受惠於全球衛星產業開始進入商轉期，相關測被的測試認證也愈來愈多，耀登測試認證業務今年有望大幅度成長。耀登日前發表新一代衛星通訊終端設備與測試解決方案，積極拓展國際市場，深化全球布局。

耀登已於美國華盛頓舉行的全球最大衛星產業盛會Satellite 2025發表Azimech便攜式GEO+LEO衛星終端設備，並首次於海外亮相，鎖定緊急應變、遠端通訊與高機動應用市場。

耀登開發的設備已將重量降至18公斤以下，具備開箱即用的特性，無需專業技術人員即可部署，適用於遠洋航運、災害應變與企業遠端網路需求。

耀登同步展出的Pisces高軌衛星物聯網終端設備（GEO IoT UT），針對企業與工業物聯網（IIoT）需求開發，兼顧頻寬效能與設備小型化，為企業用戶提供簡單安裝、快速部署、易管理的VSAT(小型衛星互聯網通訊終端)物聯網解決方案。

此外，耀登開發的OTA衛星鏈路模擬技術（Over-The-Air Testing），透過整合軟體定義無線電（SDR）調制解調器與陣列天線模組，可直接在無需實際發射衛星的情況下模擬真實環境，讓設計人員在研發階段即能測試衛星通訊效能，降低測試成本並縮短開發時程。

耀登近期宣布與丹麥創新無人機測試技術公司QuadSAT簽署合作協議，成為該公司在台灣、越南及菲律賓的唯一服務合作夥伴，藉此搶攻衛星通訊商機。

耀登透過此次合作，將正式推出QuadSAT的無人機RF量測與衛星模擬服務，為區域內衛星通信產業提供高效、精準的測試方案，協助企業應對技術挑戰，推動產業升級。