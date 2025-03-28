台灣半導體產業協會TSIA理事長 台積電侯永清連任

台灣半導體產業協會（TSIA）今天召開會員大會，選出第15屆理監事，並由台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清當選連任理事長。

台灣半導體產業協會發布新聞稿指出，15席新當選的理事為侯永清、矽品資深副總經理于有志、世界先進董事長方略、立錡副總經理左仲先、日月光洪資深副總經理松井、工研院副總經理暨電光系統所所長張世杰、欣銓總經理張季明、華邦電總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長盧超群、力晶創新總經理謝明霖、聯電總經理簡山傑、南亞科執行副總經理蘇林慶、聯發科共同營運長暨財務長顧大為。

新當選的監事為力成協理徐宏欣、漢民科技總經理陳溪新、創意電子總經理戴尚義。

台灣半導體產業協會表示，會員大會後隨即召開理監事會議，選出5席常務理事侯永清、黃崇仁、盧超群、簡山傑和顧大為，由侯永清當選連任理事長，由陳溪新當選連任監事長。新任理事長、常務理事、監事長及理監事將於3月29日正式上任。

台灣半導體產業協會指出，未來將持續致力於與政府溝通，適時向政府提供產業意見及建言，促成政府與產業的雙贏，並繼續推動國際事務，積極代表並爭取及維護台灣業者權益。