緬甸地震釀災 泰國最大台商金寶：無人受傷、產線正常運作

緬甸28日發生規模7.7的大地震，周遭國家也感受到明顯的震感，而泰國也傳出有興建中高樓倒塌的事故，而泰國證券交易所也因地震影響而全面停止交易，而老牌電子大廠金寶（2312）作為台廠供應鏈中，最早跨足動南亞地區、並以泰國作為主要據點的業者，今日下午也緊急宣布，旗下泰國廠經確認沒有人員受傷，產線都維持正常運作、興建中的廠區也均未受影響。

金寶透過子公司泰金寶-DR（9105）來搶攻泰國市場的龐大商機，而目前團隊在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，金寶總經理陳威昌於28日則指出，團隊也同樣將泰國作為主要的生產基地，並在當地設有三大生產區域，共計16個廠區，從馬哈差到碧武里均有布局。其中第13、14與15廠已完成土建，在今年夏天之前第15廠就將率先啟動量產，至於第13與14廠仍在積極規劃中，未來會導入多元產品線，至於第16廠則將用以生產SSD產品。

據悉，泰金寶與金寶電子同樣都隸屬於金仁寶集團的旗下，而泰金寶作為集團在東南亞地區最重要的電子製造服務供應夥伴，也是主要負責泰國市場的重要子公司，同時也是集團規模最大的海外生產據點，發展至今穩居泰國當地最大台商，團隊近年成功切入AI伺服器供應鏈，去年股價飆漲逾195%，而泰金寶日前公布2月營收達106.61億元、年增達24.3%，合併前兩個月營收高達227.06億元、年增25.2%，表現十分亮眼。