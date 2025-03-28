台灣大攜手Perplexity 賦能數百萬用戶AI升級

台灣大哥大（3045）28日表示，攜手全球最佳AI解惑引擎Perplexity，賦能數百萬用戶AI升級，月租599元以上用戶，一年免費。大砸重金，提供價值百億的Perplexity Pro服務搶客。

台灣大指出，全球最佳AI解惑引擎（AI Answer Engine）Perplexity，運用生成式 AI 即時提供準確的搜尋結果，並附上可靠的資料來源，提升搜尋的透明度與可信度，Perplexity集六大 AI 模型，包含主流的OpenAI、Anthropic、xAI、Gemini，及自研的 Sonar 與 R1 1776 模型。

台灣大指出，月租599元（含）以上的4G/5G資費方案用戶，皆可免費申請一年價值8,280元的Perplexity Pro服務，這也是AI搜尋服務首次由電信業者大規模引入台灣市場，象徵生成式AI應用正式進入20年「AI它時代」大週期的開端。

台灣大總經理林之晨表示，Perplexity 結合生成式 AI 與即時搜尋技術，讓知識變得唾手可得。Perplexity 在各國科技電信集團獨家合作，包括日本 SoftBank、韓國 SK 電訊、新加坡 Singtel 等。

林之晨指出，全球已邁入為期20年的「AI它時代」大週期，AI不再只是技術，更是改變工作與生活樣貌的曲線加速引擎。透過與 Perplexity 獨家合作，台灣大期待將世界級AI知識引擎普及至千萬用戶生活之中，加速 AI 在台灣的落地應用。