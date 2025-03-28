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一零四買進台積電綠色債券1億元 作為長期投資標的

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一零四資訊科技（3130）公告，買進台積電（2330）發行114年度第1期無擔保普通公司債（綠色債券）甲券1億元，主要作為長期投資。台積電先前在 3月宣布，發行192億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關的支出。這也是一零四首度認購綠色債券作為長期投資標的。

旗下擁有104人力銀行的一零四先前公布2024年合併財報，去年營收24.99億元，較前年同期成長7.28%，主要受惠於人力銀行及人資管理服務營收成長創新高；營業淨利及稅前淨利分別為5.47億元及5.66億元，較前年同期分別成長6.14%及2.87%；稅後淨利為4.69億元，年增3.94%；每股純益從前年的13.61元上升為14.14元，預計分派現金股利4.69億元，每股14.14元，配發率100%，擬提交5月28日股東常會承認。

債券 台積電

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