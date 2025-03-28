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《臥底高中》吸睛 遠傳friDay影音推升類會員轉付費

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）表示，遠傳friDay影音持續精準佈局內容版圖，以獨家內容再創收視佳績，韓劇《臥底高中》自2月21日首播即奪下當週平台收視冠軍，更成為平台自2023年以來首週觀看人數最高的節目。遠傳friDay影音今年2月多檔話題韓劇登場，帶動韓劇類會員轉付費率近兩年來成長增加135%，遠高於過往10%至20%的平均成長幅度，表現亮眼。

遠傳表示，遠傳friDay影音的內容採購策略，由專業團隊結合市場情報與數據分析，同時長期深入了解用戶意見與需求，考量內容的多元與包容，精選各種不同題材的作品。近期的韓劇陣容涵蓋《魔女》、《善意的競爭》、《流氓讀書會》等話題大作，不僅呈現友情、愛情等經典元素，更觸及校園霸凌、同性情誼、升學壓力等社會議題，帶動韓劇觀看人數近兩年成長率達61%，點擊數更提升51%，並創下平台戲劇類近兩年來的單月觀看人數新高。

影劇的主角也是採購決策的重要依據，遠傳表示，遠傳friDay影音獨家播出的《臥底高中》是男神徐康俊闊別螢幕三年、退伍後的首部新作，預告一公開便立即引發粉絲關注。不僅在台灣創下佳績，亦於韓國聲量評測網站FUNdex TV類排行奪冠(3/21數據)，男主角徐康俊在藝人榜排名第3，僅次IU與朴寶劍，女主角秦基周亦躋身第7名，人氣飆升。

此外，遠傳表示，獨家韓綜《芬蘭租屋生活》由車銀優、李帝勳等男神參與，成為近一年來遠傳friDay影音首月觀看人數最高的韓綜，再次印證遠傳friDay影音的精準採購策略。

徐康俊 遠傳 韓劇

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