快訊

泰國股市因緬甸大地震停止交易 總理貝東塔宣布曼谷進入緊急狀態

中職／開幕象獅大戰亮牌 德保拉vs.布雷克老面孔對決

恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

因應川普關稅 金寶計劃8月聖地牙哥擴廠

中央社／ 台北28日電

電子代工廠金寶今天召開法人說明會，總經理陳威昌表示，金寶在美國聖地牙哥已有設廠，為因應川普關稅影響，將在聖地牙哥租下另一個廠房擴產，預計8月啟用，與集團內其他公司一起創造業績；伺服器產品已完成試產，進入量產。

他說，金寶在巴西也將因應客戶對關稅的要求，預計4月在聖保羅啟用新廠，相關生產設備和必要文件申請都已經完成。

針對東南亞製造布局，陳威昌指出，金寶目前在泰國共有3個生產基地、16個廠區，其中13、14、15廠的土建已經完成，15廠規劃生產印表機，布建相對容易，將於今年夏天前量產；13、14廠的產品正在規劃中，16廠預計生產固態硬碟。

陳威昌強調，金寶生產基地受到川普關稅的影響，後續會有不同方向的調整，「我們已經準備好去打這場仗。」

他說，金寶2021年到2022年衝刺營收，2024年調整營運方向，開始優化產品組合、汰弱扶強，人均產值也不斷上升，2024年已經交出不錯的成績單，到了2025年至2026年產品組合會再做一波調整，希望獲利能更上一層樓。

金寶去年合併營收約新台幣1644.05億元，年增2.91%，創歷史次高，僅次於2022年營收1814.14億元；由於事業單位審慎評估訂單，加上工廠降低成本及自動化，有效提升毛利率，營業利益達43.5億元，年增45%；歸屬母公司業主淨利約16.47億元，年增1.19倍，寫下近10年新高，每股盈餘1.11元。

以2024年各產品營收比重來看，消費性電子產品占43.07%、影像產品占25.08%、儲存裝置產品占21.74%、網路通訊產品占8.98%，其他產品1.13%。

金寶

延伸閱讀

全球經理人如何為關稅布局：去風險 伺機進場撿便宜

川普改口稱「群聊門」是沃茲的責任 司法部長：不調查此案

對付校園挺巴示威 川普政府考慮部分大學禁招留學生

汽車關稅將上路 分析師：特斯拉勝利 底特律在淌血

相關新聞

2024年高薪科技公司排名出爐 龍頭不是台積電是「它」

薪資查詢平台《比薪水》發布2024年科技公司薪資排行。聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元蟬聯第一，群聯電（829...

鴻海劉揚偉520登台開講！有望揭曉全新「AI Foundry」

外貿協會28日宣布，將邀請鴻海科技集團（2317）董事長劉揚偉，擔任台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）的主題演...

迎接全新世代 RTX 50筆電上市 微星推出新品體驗活動

全新世代GeForce RTX 50系列筆電即將於2025/3/31正式上市，全球筆電領導品牌微星（2377）宣布將舉辦...

鴻海董座劉揚偉：鴻海正在構建一個全新的 AI Foundry

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會28日宣布邀請鴻海（2317）集團董事長劉揚偉，於5月20日上午9點30分於COMP...

鴻海科技集團董事長劉揚偉將在 2025年 COMPUTEX 發表主題演講

外貿協會28日宣布邀請鴻海科技集團董事長劉揚偉，擔任COMPUTEX 2025主題演講講者，該場次將於5月20日上午9點...

訊連旗下玩美移動攜「AI 肌膚檢測」前進2025大阪世博

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）28日宣布，團隊將帶著業界領先的「AI肌膚檢測技術」參與20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。