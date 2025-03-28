TSIA：台灣半導體完整且領先 更能克服美國關稅挑戰

台灣半導體協會理事長侯永清今天表示，國際環境不確定性及美國關稅對半導體產業是新挑戰，不過也是新機會，以台灣半導體產業完整性及領先程度，將比別人更有機會克服挑戰。

台灣半導體協會（TSIA）今天召開會員大會，擔任協會理事長的台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清致詞說，過去2年協會向政府針對產業、能源政策、人才培育及化學品使用提出建言。

侯永清表示，協會會務推展上也有很大進展，有56家企業新加入，代表台灣半導體產業進一步壯大。此外，協會新成立設備委員會，並開始運作。

侯永清指出，台灣半導體產業2024年繳出亮麗成績單，總產值達新台幣5.3兆元，成長22%，在封裝測試和晶圓製造位居世界第1，設計維持世界第2，預期2025年台灣半導體產業總產值可望達6.2兆元，將成長16.2%。

他說，國際環境不確定性和美國關稅將對全球半導體產業生態及商業競爭環境造成影響，因每家公司布局和選擇的步調及研發方向不同，很難有單一方法能夠應對挑戰，相信會員公司應會思考應對方法。

侯永清表示，這是新的挑戰，也是新的機會，以台灣半導體產業目前完整性及領先程度，應該更有機會克服挑戰。

侯永清並說，面對新挑戰，半導體公司應繼續深耕台灣，因為台灣是我們的根，且生態鏈最完整、最強，應繼續投資加深研究，並透過影響力，吸引國外半導體公司來台發展，讓台灣成為快速研發、生產最有效率的地方，無論局勢怎麼變，可以確認台灣半導體競爭力比別人強。

侯永清表示，未來協會將持續幫半導體產業與政府溝通，其中，能源是成長不可或缺的一環，希望政府提供充分及穩定電力，才能支撐產業發展，並確保電價在國際具有競爭力，因為攸關半導體公司產品競爭力，此外，希望政府在產業政策、租稅方面，能夠繼續給予支持，並根據國際情勢改變，確保台灣產業在國際競爭力。