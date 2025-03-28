甘利明：台日需加強半導體合作 創造無風險AI世界

面對AI發展與半導體需求，前日本經濟產業大臣甘利明今天表示，台灣與日本應該在半導體供應密切合作，提供最好的產品給世界，中國DeepSeek的AI廣泛應用有其風險，台日應該攜手合作創造出沒有風險的AI世界。

印太戰略智庫今天在圓山大飯店舉行「台日科技未來論壇」，邀請半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明、KDDI共同創辦人千本倖生、前日本陸上自衛隊陸上幕僚長岩田清文等人發表演講。

甘利明表示，現在的世界是「數位轉型時代」，透過data（資料）來驅動所有的產業，社會運作都須仰賴半導體，這個世界到處充滿了半導體。

甘利明說，美國勞工的工作態度，如果需要準時下班，可能不適合半導體產業的生產，而他過去曾造訪台積電的半導體廠，對於台灣人的工作態度感到非常印象深刻，深感「我們日本人真的有辦法追上台積電的做事態度嗎」，目前世界高端半導體只有台積電能生產，英特爾、三星等廠商都追不上，未來半導體將從2奈米晶片進化到1.4奈米晶片。

甘利明示警，台積電是讓台灣榮耀的一間公司，也是保護台灣的一間公司，但是半導體晶片的設計卻是靠著美國輝達（NVIDIA）等公司設計，雖然未來設計晶片的公司愈來愈多，晶片設計朝客製化發展，但晶圓代工廠可能只剩下台積電，對於朝向數位轉型的世界來說是極大的風險。

甘利明表示，日本成立半導體製造商Rapidus，就是希望能順利支撐數位轉型的世界順利運轉，所以台積電與Rapidus代表世界上有2個穩定的供應來源，減少數位轉型所遭遇的風險，也維持自由民主的社會運作，台積電擅長晶片製程，日本擅長供應晶片原料，台日應該要攜手合作，穩定供應給全世界。

他指出，高端半導體需要好幾百家公司、數千個製程才能做出來，需要全球一流的公司共同合作，光憑一個國家就要生產產品是天方夜譚，但要如何讓美國總統川普了解，這是半導體業界最大的問題，所以要最好的跨國組合才能達成好產品的提供，但過程中也要注意避免技術外流，及不被政治操弄影響。

針對生成式AI的發展，甘利明說，現在生成式AI競爭激烈，科技公司紛紛投入，但真正能賺到錢的是中國DeepSeek，但是當使用者輸入資料給DeepSeek時，所有資料都會流入中國，「100%都是中國的」，當有一天DeepSeek成為全世界基礎設施一部份，到時候所有國家的決定權、決策，都會被中國控制與瞭解，因此台日應該要一起合作，創造一個沒有風險的AI世界。