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迎接全新世代 RTX 50筆電上市 微星推出新品體驗活動

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
迎接全新世代GeForce RTX 50系列筆電上市，MSI宣布推出限時玩家公測及新品體驗活動。微星／提供
迎接全新世代GeForce RTX 50系列筆電上市，MSI宣布推出限時玩家公測及新品體驗活動。微星／提供

全新世代GeForce RTX 50系列筆電即將於2025/3/31正式上市，全球筆電領導品牌微星（2377）宣布將舉辦一系列活動，邀請消費者搶先體驗全新世代筆電的制霸效能！MSI於二月底推出多達八款全新世代GeForce RTX 50系列筆電提供預購，新品即將上市之際，MSI特別在2025/3/31晚間九點起於指定專賣店舉辦限時玩家公測活動，邀請遊戲玩家使用MSI GeForce RTX 50系列筆電暢玩最新熱門遊戲大作！

此外，2025/4/12將於台北三創旗艦店舉辦「MSI全新世代GeForce RTX 50系列筆電體驗會」，活動將由人氣實況主依渟擔任一日店長，與玩家一同體驗全新系列筆電的頂尖效能，MSI吉祥物Lucky更將首度以AI智慧店長的身份於活動亮相，為消費者帶來更具沉浸感的數位互動體驗，也宣告全台首創的MSI AI智慧門市正式啟動！

MSI於二月底推出多達八款全新世代GeForce RTX 50系列筆電提供預購，其中Vector 16 HX AI以優異效能與實惠價格最受消費者青睞，堪稱完美性價比之王。Vector系列以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，專為STEM 領域與創作者量身打造，優異效能滿足遊戲玩家、工程師與創作者的需求。

Vector 16 HX AI搭載NVIDIA GeForce RTX 5080筆記型電腦GPU與Intel Core Ultra 9處理器275HX，電商平台售價為NT$78,999，是搭載GeForce RTX 5080筆記型電腦GPU同級產品中CP值最高的選擇，消費者能輕鬆擁有高效能且穩定可靠的配備。

2025/3/31晚間九點起至4/6，MSI將舉辦限時玩家公測活動，活動期間至指定MSI專賣店就能以Vector 16 HX AI搶先試玩最新熱門遊戲大作《魔物獵人：荒野》，體驗全新世代GeForce RTX 50筆電帶來極致優異的遊戲效能表現。參加體驗活動並完成指定社群任務，即可獲得精美體驗禮，還有機會將價值NT$6,990的MSI USB C Docking Station多功能擴充埠帶回家！

迎接MSI全新世代GeForce RTX 50系列筆電正式上市，2025/4/12將於台北三創旗艦店舉辦「MSI 全新世代GeForce RTX 50系列筆電體驗會」，活動將由人氣實況主依渟擔任一日店長，現場將有搭載最新GeForce RTX 50系列筆記型電腦GPU的Titan/Raider/Vector系列筆電提供搶先試玩，依渟將在現場分享使用MSI全新世代GeForce RTX 50系列筆電暢玩遊戲的飆速快感，幸運玩家還能與依渟近距離遊戲互動，一同感受MSI全新系列筆電的制霸效能！

4/12活動當天選購MSI全新世代GeForce RTX 50系列筆電，加碼贈送Microsoft 365個人版一年份(市價NT$3,090)，4/30前完成評論任務並至MSI官網進行活動登錄，審核通過即可獲得Steam code $30美金。

迎接全新世代GeForce RTX 50系列筆電上市，MSI宣布推出限時玩家公測及新品體驗活動。微星／提供
迎接全新世代GeForce RTX 50系列筆電上市，MSI宣布推出限時玩家公測及新品體驗活動。微星／提供

GeForce 微星 筆電

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