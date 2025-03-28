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鴻海董座劉揚偉：鴻海正在構建一個全新的 AI Foundry

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉。聯合報系資料庫
鴻海科技集團董事長劉揚偉。聯合報系資料庫

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會28日宣布邀請鴻海（2317）集團董事長劉揚偉，於5月20日上午9點30分於COMPUTEX展覽期間在南港展覽館2館7樓發表主題演講。

鴻海自2019年11月正式對外宣示，布局「電動車、數位健康、機器人」三大未來產業，及「AI、半導體、新世代通訊」三大核心技術的「3+3」轉型策略以來，逐漸從過去「製造的鴻海」轉型為「科技的鴻海」，並以此為基礎進一步延伸成為平台解決方案的科技公司。

應AI對全球產業所帶來的轉變，鴻海正積極導入AI技術，為客戶與政府打造三大核心平台：智慧製造、智慧電動車、智慧城市，助力產業升級與發展。

此外，鴻海也正在構建一個全新的AI Foundry，這不僅是技術上的突破，更是思維模式的革新，透過Produce Token所帶來的知識與智慧，為產業帶來全新的價值與可能性。

作為集團三大未來產業之一的機器人，鴻海機器人業務相當廣泛，在多元化的策略上，涵蓋工業、商用、醫療、家用等，為客戶提供整機製造的一站式服務，未來將攜手客戶與合作夥伴進行軟體開發，在機器人產業做到垂直應用，期待屆時同外界一起分享鴻海的創新與轉型。

鴻海科技集團董事長劉揚偉，將在2025年COMPUTEX主題演講。鴻海／提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉，將在2025年COMPUTEX主題演講。鴻海／提供

AI 劉揚偉 機器人 鴻海

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