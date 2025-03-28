2024年高薪科技公司排名出爐 龍頭不是台積電是「它」

薪資查詢平台《比薪水》發布2024年科技公司薪資排行。聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元蟬聯第一，群聯電（8299）137.9萬元、艾司摩爾132.9萬元、台積電（2330）131.5萬元，奇景光電112.3萬元緊隨其後。

報告還指出，前五名科技公司普遍調升月薪，但分紅與年終獎金呈現縮水趨勢，尤其聯發科和群聯電子減幅超過20%，導致平均年薪下滑。

《比薪水》分析，科技公司為因應AI市場及戰略布局，調整薪資結構，從「高額獎金」轉向「穩定月薪」。聯發科雖營收成長，但因獎金減少，年薪下降12.7%，或為保留資金投資AI等領域。群聯電子月薪調升7.6%，獎金亦減少，未來薪資取決於NAND市場復甦。

艾司摩爾為五大公司中唯一薪資全面正成長者，年終獎金大增31.7%。台積電則因分紅大幅上升25%，帶動年薪成長10.1%。奇景光電月薪微增，獎金卻顯著調降，致年薪下滑。

展望2025年，《比薪水》預期聯發科薪資將穩定回升，台積電、艾司摩爾有望持續成長，群聯電子、奇景光電則較易受市場波動影響。

報告建議求職者除考慮年薪外，亦應關注固定薪資與公司發展前景，以確保更穩定的收入。