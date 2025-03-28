訊連旗下玩美移動攜「AI 肌膚檢測」前進2025大阪世博

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）28日宣布，團隊將帶著業界領先的「AI肌膚檢測技術」參與2025日本大阪世界博覽會。團隊表示，這場國際盛會即將於今年4月13日至10月13日隆重舉行，而大會今年將「生命閃耀未來社會的設計」作為主軸，旨在整合尖端技術與世界智慧，攜手解決人類面臨的共同課題。

而在此次世博會期間，玩美移動將帶著自家革新的「AI肌膚檢測科技服務」現身，並於其中的大阪保健館（Healthcare Pavilion）登場亮相，這項技術在AI驅動護膚領域中占據創新地位，並與大阪保健館的「重生」主題及未來生活體驗完美契合，共同打造前瞻的健康體驗。

作為館內「重生體驗路徑」的一環，參觀者將踏上一段沉浸式的旅程，體驗25年後的醫療、健康，以及城市生活的數位進化。現場體驗不僅包含全身健康掃描，更可利用玩美移動先進的AI肌膚檢測技術，透過視覺化圖表即時掌握肌膚健康狀態，深度解析14種關鍵肌膚指標，並獲得個人化的肌膚年齡評估，全方位展現AI如何驅動未來健康生活的數位革命。

大阪保健館：探索健康與保健的未來願景

大阪保健館依據「全大阪」（All Osaka）」倡議精心打造，聚集了科技巨擘、研究人員和創新先鋒，共同探索未來生活、健康和城市發展願景，透過具啟發性、互動性和教育性的體驗，鼓勵參觀者了解最新的醫療保健和健康技術。

大阪保健館內的核心景點之一「重生體驗路徑」，以創新的數位互動設計，帶領參觀者與其25年後的虛擬分身同行，展開一場身臨其境的未來探索之旅。這個互動體驗由多個站點組成，包括「未來自我」、「身體測量艙」、「未來醫療區域」和「未來城市」等。其中，玩美移動的AI肌膚檢測作為身體測量艙內的關鍵技術之一，將幫助參觀者深入了解自己的皮膚健康狀態，並利用AI提供個人化、以數據為基礎的美容和健康體驗。

玩美移動的參與為大阪世博會增添科技與美容結合的亮點，不僅展示其在AR和AI美妝科技領域的領先地位，同時與大阪保健館的未來健康願景緊密結合，共同為全球參觀者打造探索醫療健康的平台，展現未來健康與美容技術的無限可能。

未來保健的重磅亮點：玩美移動的AI肌膚檢測技術

作為身體測量艙的核心技術，玩美移動的頂尖AI技術為參觀者提供即時、創新且全方位的肌膚健康測量，並探索未來的護膚需求。主要功能包括：1.AI肌膚檢測：快速評估包括皺紋、毛孔、肌理及保濕度在內的14項關鍵肌膚指標，實現即時且精準的AI肌膚檢測。2.肌膚年齡評估：運用AI洞察技術精準評估肌膚年齡，助力參觀者深入了解自身護膚需求，從而探索個人化的數位保養方案。

這項沉浸式數位體驗完美契合2025大阪世博會探索科技與健康福祉交匯的主題，讓參觀者能夠以獨特的視角一睹未來護膚檢測的新視野。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，我們很高興能將玩美移動的AI肌膚檢測技術帶到2025年大阪世界博覽會；這個展覽代表了一個開創性的機會，提供參觀者親身體驗美容和健康的未來可能。我們相信AI和AR技術將持續重新定義人們與肌膚保養的互動形式，也很榮幸能成為這個創新展館的一部分。

推動美容與健康的數位轉型

玩美移動持續推動AI和AR在美容與健康科技服務的創新，與全球超過732個品牌合作，提升AI智慧美容和肌膚保健數位體驗，賦能每位消費者在自我認知、自我照顧和自我表達上邁向全新高度。

在2025大阪世界博覽會中融入玩美移動AI肌膚檢測技術，不僅代表著科技與健康融合的新里程碑，更再次展現了玩美移動在健康智慧護膚領域的領導力，透過先進的AI & AR 科技服務推動永續性發展，並重新定義個人化美容和健康體驗的未來。