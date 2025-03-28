微星 GeForce RTX 50筆電月底上市！加碼推限時玩家公測

電競筆電龍頭微星（2377）28日宣布，旗下全新世代GeForce RTX 50系列筆電將於3月底正式上市，團隊將為其舉辦一系列活動，並邀請消費者搶先體驗該筆電的制霸效能！據悉，微星（MSI）最新推出的這八款新世代GeForce RTX 50系列筆電，早在二月底就已提前開放預購，而團隊在新品即將上市之際，也特別宣佈在3/31晚間九點在指定專賣店舉辦限時玩家公測活動，邀請大家到場以MSI GeForce RTX 50系列筆電來暢玩各種最新的熱門遊戲大作！

微星透露，團隊規劃將於4月12日在台北三創旗艦店，盛大舉辦「MSI全新世代GeForce RTX 50系列筆電體驗會」，活動將由人氣實況主依渟擔任一日店長，與玩家一同體驗全新系列筆電的頂尖效能，MSI吉祥物Lucky更將首度以AI智慧店長的身份於活動亮相，為消費者帶來更具沉浸感的數位互動體驗，也宣告全台首創的MSI AI智慧門市正式啟動！

MSI於二月底推出多達八款全新世代GeForce RTX 50系列筆電提供預購，其中Vector 16 HX AI以優異效能與實惠價格最受消費者青睞，堪稱完美性價比之王。Vector系列以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，專為STEM 領域與創作者量身打造，優異效能滿足遊戲玩家、工程師與創作者的需求。

微星表示，Vector 16 HX AI搭載輝達NVIDIA GeForce RTX 5080筆記型電腦GPU與Intel Core Ultra 9處理器275HX，電商平台售價為新台幣78,999元，是搭載GeForce RTX 5080筆記型電腦GPU同級產品中CP值最高的選擇，消費者能輕鬆擁有高效能且穩定可靠的配備。