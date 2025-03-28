詹文男X王群中 科技人文兼融的生命服務

數位科技已經滲透到各行各業，就連生命禮儀產業也不例外。隨著社會變遷與科技發展，傳統殯葬服務正面臨轉型的契機。數位轉型學院院長詹文男特別邀請龍巖公司（5530）總經理王群中至「大師543」節目，深入剖析龍巖如何透過數位科技實現更智慧化、更人性化的生命服務。

作為台灣生命禮儀產業的龍頭企業，龍巖長年來致力於提升生命禮儀的專業與尊嚴，透過標準化與藝術化等策略，讓殯葬服務不再僅是單純的告別儀式，而是一種充滿人文溫度的體驗。近年來，龍巖進一步投入數位科技應用，期望透過智慧化服務，為客戶帶來更便利、更溫馨的告別儀式。

王群中指出，龍巖積極導入電子訃聞，目前已有超過七成的案件採用電子訃聞模式。電子訃聞不僅解決了傳統紙本訃聞的寄送限制，更能透過數位方式讓親友即時收到消息，並能在線上留言悼念，甚至直接訂購花籃、點燭祈福，完整呈現逝者生前的故事與親友的追思。

此外，龍巖也導入機器人帶位服務，解決清明節等祭拜高峰時期，家屬在大型陵園內難以尋找親人安息地點的困擾，透過智能引導提供更貼心的祭拜體驗。

在內部營運管理上，龍巖同樣積極推動數位轉型。目前已成功完成七個陵園的無紙化專案，並建立全數位化管理系統。透過雲端技術，內部員工可即時查閱陵園資訊，大幅提升營運效率，也讓客戶服務更流暢。這樣的改變，不僅減少紙張浪費，更讓龍巖的服務體現環保永續的理念。

而針對生前契約的銷售與管理，龍巖也導入數位簽署與雲端合約管理系統，使業務人員能夠透過平板電腦完成簽約，確保合約內容即時存檔並與客戶同步更新，避免傳統紙本文件可能出現的遺失或錯誤問題。這些科技應用，讓龍巖的營運更具效率，也使客戶享有更安全與便捷的服務體驗。

對於生命禮儀產業而言，數位轉型的過程並非一蹴可幾。王群中表示，最大的挑戰來自於市場對於新科技的接受度。部分客戶仍然習慣於傳統的紙本文件與面對面服務，對於數位化服務存在一定程度的疑慮。因此，龍巖採取循序漸進的方式推動轉型，透過教育訓練與市場溝通，讓客戶與員工逐步適應科技應用。

「科技的應用必須以人為本。」王群中強調，數位轉型的核心不在於單純導入新技術，而是如何讓科技為人服務，進一步提升殯葬服務的溫度。例如，未來龍巖計畫結合AI與AR/VR技術，讓遠在海外的家屬也能透過虛擬技術參與告別式與祭拜儀式。

除了台灣市場，龍巖的服務也逐步拓展至國際市場，尤其是華人社群較為集中的地區。隨著移民與全球化趨勢，許多華人選擇將先人安置於台灣的陵園，龍巖積極發展遠距祭拜服務，讓海外親屬也能透過數位科技緬懷故人。龍巖也與國際建築大師合作，打造具有人文藝術價值的陵園建築，提升整體服務品質與品牌形象。

詹文男也就AI科技在生命禮儀產業的未來可能應用與王群中進行深度的交流與討論，想瞭解生命禮儀產業如何數位轉型的朋友千萬不要錯過。點擊立即收看：