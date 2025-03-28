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台積增資海外100億美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台積電（2330）再增資海外，此次是為外匯避險。經濟部昨（27）日表示，投審會通過台積電100億美元（約新台幣3,310億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務，主要運用於銀行定存及債券投資孳息。

經濟部表示，投資目的是因該公司基於外匯避險成本考量，將自有外匯轉投資至TSMC GLOBAL LTD.。

經濟部投審會26日通過二件僑外投資案、四件海外增資案、以及兩件對中國大陸投資等，共八件投資案。

在僑外投資方面，經濟部通過英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以新台幣70億元增資台灣科高工程有限公司，從事硬體及電子資訊軟體研發業務。經濟部說明，Google在台灣有研發團隊，這次增資台灣子公司主要為投入研發手機等穿戴設計產品。

此外，美商A100 ROW, INC.以新台幣25.9億元增資台灣亞馬遜資料中心服務有限公司，從事經營資訊軟體服務等業務，主要用於既有資料中心等設備維運和人事費用。

在對外投資則通過四案。第一案是精成科技以281.5億日圓，受讓日本LINCSTECH CO., LTD.全數股權，從事經營高階印刷電路板製造（高層板、半導體探針卡、高密度連結板、汽車板等）業務。

第二案是緯穎科技以3億美元投資設立美國WIWYNN TECHNOLOGY CORPORATION，從事經營雲端伺服器產品之生產配銷服務。第三案是中國信託以1 .7億美元貸款投資菲律賓CTBC BANK（PHILIPPINES）CORP.，從事經營商業銀行業務。

第四案則通過台積電以100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務。

台積電 增資

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