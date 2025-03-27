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分析師獻策 鴻海鎖定車用零件

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

彭博分析師指出，鴻海（2317）要成為「電動車界Android」的雄心，面臨現實考驗，鎖定車用零件或許才是較佳對策。

彭博分析師認為，鴻海的電動車代工大計遭逢挑戰，該公司原本計畫今年取得全球電動車5%市占，生產50萬至75萬輛車，現在看來可能要幾年後才能達成。鴻海也許很難在電動車界，複製過往iPhone代工的成功經驗。

據彭博分析，鴻海的電動車營收目標為新台幣1兆元，若想達標，鎖定車用零組件似乎較為實際。自行研發車用電子品、投資ZF Chassis等汽車零組件大廠，都有望提振相關業務銷售。

另外，更長的產品周期、更高的進入門檻、客製化設計，可能會推升汽車業務的獲利，長期的營業利潤率也許會達5%至6%，利潤幾乎是傳統電子製造商的兩倍。

彭博 電動車 鴻海

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