快訊

84.1公尺！ 台灣最高樹「大安溪倚天劍」 笑傲東亞

鴻海電動車代工赴日造勢 爭取日產、本田等車廠青睞

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者蕭君暉／綜合報導
鴻海集團。路透
鴻海集團。路透

路透報導，鴻海集團4月9日將在日本舉行活動，擘劃電動車策略，希望在贏得與三菱汽車的電動車代工協議後，讓外界能更理解其電動車策略，並爭取日產、本田等日本車廠青睞。

鴻海（2317）昨（27）日表示，集團確實將在東京舉行電動車戰略說明會。路透則引述知情人士指出，鴻海集團電動車策略長關潤預料將發表談話，並招待日本主要車廠、零件廠，詳細說明鴻海電動車事業內容、方針。

外電日前報導，鴻海集團已與三菱汽車達成協議，為三菱生產在澳洲等大洋洲市場販售的電動車，是鴻海集團取得的第一份日本電動車代工合約。

研調機構集邦科技（TrendForce）認為，相較於鴻海集團之前透過合資公司或採購的合作，這筆有形訂單象徵汽車業認可鴻海集團的製造能力，三菱汽車的品牌聲譽將進一步強化這樁合作案的能見度。

供應鏈人士表示，東南亞市場一直是三菱汽車的關鍵銷售區域，約占其全球銷量的30％。但是，中國大陸車廠正迅速在東南亞市場攻城掠地，打破日本車廠獨霸地位，使得所有日本車廠均岌岌可危。

關係人士透露，除了已決定合作的三菱汽車之外，鴻海還摸索和日產汽車、本田等車廠進行合作。鴻海目標透過此次的說明會、進一步開拓日本市場。

日本 電動車 鴻海

延伸閱讀

路透：鴻海4月9日將在日本辦活動 爭取日本車廠青睞

馬斯克干政惹議？特斯拉1至2月歐洲銷售大減49%

美中AI模型爭霸 鴻海、廣達等迎伺服器建置潮

裕隆三引擎 獲利喊衝

相關新聞

科技圍堵、出口管制 林本堅：美恐刺激陸晶片發展

台積電前研發資深副總經理、現任清大半導體學院院長林本堅昨天表示，美國總統川普頻頻祭出關稅等措施，地緣政治加劇，讓半導體全球化消失、半導體技術退步，衝擊全球經濟。而面對川普可能進一步加強對中國大陸科技封鎖，林本堅表示，「應儘速讓地緣政治對立消滅」。

半導體大咖抓藥方 蔣尚義：英特爾應併成熟製程廠

前台積電研發大將，包括業界人稱「蔣爸」的鴻海前半導體策略長暨準董事及訊芯-KY董座蔣尚義、以及現任清大半導體研究學院院長...

鴻海電動車代工赴日造勢 爭取日產、本田等車廠青睞

路透報導，鴻海集團4月9日將在日本舉行活動，擘劃電動車策略，希望在贏得與三菱汽車的電動車代工協議後，讓外界能更理解其電動...

基辛格：台積研發留台 難重振美半導體業

英特爾前執行長基辛格表示，台積電承諾加碼投資一千億美元於美國的先進晶圓廠，將無助美國恢復昔日在晶片製造領域的領先地位。他...

長佳智能攻AI照護機器人 攜手群聯成立長聯科技

本土醫療人工智慧（AI）軟體龍頭廠長佳智能昨（27）日宣布，與全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案供應商群聯電子合作，...

台積增資海外100億美元

台積電再增資海外，此次是為外匯避險。經濟部昨（27）日表示，投審會通過台積電100億美元（約新台幣3,310億元）增資英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。