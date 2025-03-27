鴻海電動車代工赴日造勢 爭取日產、本田等車廠青睞

路透報導，鴻海集團4月9日將在日本舉行活動，擘劃電動車策略，希望在贏得與三菱汽車的電動車代工協議後，讓外界能更理解其電動車策略，並爭取日產、本田等日本車廠青睞。

鴻海（2317）昨（27）日表示，集團確實將在東京舉行電動車戰略說明會。路透則引述知情人士指出，鴻海集團電動車策略長關潤預料將發表談話，並招待日本主要車廠、零件廠，詳細說明鴻海電動車事業內容、方針。

外電日前報導，鴻海集團已與三菱汽車達成協議，為三菱生產在澳洲等大洋洲市場販售的電動車，是鴻海集團取得的第一份日本電動車代工合約。

研調機構集邦科技（TrendForce）認為，相較於鴻海集團之前透過合資公司或採購的合作，這筆有形訂單象徵汽車業認可鴻海集團的製造能力，三菱汽車的品牌聲譽將進一步強化這樁合作案的能見度。

供應鏈人士表示，東南亞市場一直是三菱汽車的關鍵銷售區域，約占其全球銷量的30％。但是，中國大陸車廠正迅速在東南亞市場攻城掠地，打破日本車廠獨霸地位，使得所有日本車廠均岌岌可危。

關係人士透露，除了已決定合作的三菱汽車之外，鴻海還摸索和日產汽車、本田等車廠進行合作。鴻海目標透過此次的說明會、進一步開拓日本市場。