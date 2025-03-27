蔣尚義露口風…訊芯攜博通攻CPO
鴻海集團旗下封裝廠訊芯-KY（6451）董事長、鴻海前半導體策略長暨準董事蔣尚義昨（27）日首度證實，鴻海集團矽光子共同封裝光學（CPO）布局，訊芯是要角，且訊芯正與網通晶片龍頭博通合作CPO封裝架構，可望在年底導入特殊應用晶片設計（ASIC）等產品，搶搭CPO大商機。
輝達執行長黃仁勳在今年GTC大會大秀CPO網路交換器，引爆CPO新熱潮。市場先前傳出訊芯正攜手美系重量級大廠耕耘CPO，蔣尚義昨天透露有此事且證實夥伴是博通，「期盼年底看到成果」，意味鴻海集團CPO能量正要發光，訊芯營運同步起飛。
業界指出，訊芯掌握眾多美系客戶，近年受美中貿易戰影響，積極在越南擴充產能，隨著光收發模組規格陸續升級至800G、1.6T，交換器也提升至102.4T，對新產能建置需求增加，也讓訊芯內部強化擴產量能。
蔣尚義透露，他加入鴻海集團後，主要協助在先進封裝和CPO布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言