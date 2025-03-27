半導體大咖抓藥方 蔣尚義：英特爾應併成熟製程廠
前台積電（2330）研發大將，包括業界人稱「蔣爸」的鴻海前半導體策略長暨準董事及訊芯-KY董座蔣尚義、以及現任清大半導體研究學院院長林本堅昨（27）日為英特爾發展策略抓藥方。
蔣尚義建議英特爾放棄引進台積電協助，「改去併購一家成熟製程廠贏面較大」；林本堅則直言：「台積電有同業沒有的優勢，很難追上。」遠在太平洋另一端的前英特爾執行長基辛格也不諱言，即便台積電承諾加碼對美投資1,000億美元，但美國不會因此即重返全球晶片製造業領先地位。
蔣尚義昨天出席妻子大姊施惠在清華大學舉辦的《半導體科技一點都不難：有趣實驗帶你認識生活中的半導體》新書發表會，林本堅也現身會場，兩位台灣半導體資深戰將會後受訪。
蔣尚義、林本堅都是業界人稱「台積電研發六騎士」成員，蔣尚義曾任台積電共同營運長，林本堅以193奈米浸潤式微影技術為半導體產業延續摩爾定律邁大步。
蔣尚義分析，英特爾以前主要追求技術領先，不能斷供；台積電則是一直尋求怎麼省錢，因此當英特爾技術不再領先，也無法與台積電在價格上競爭，發現現在什麼都不是。他形容，英特爾以前是「King」，現在卻是「Nobody」，英特爾當前要務是追求技術領先，這比較有機會達成。
蔣尚義建議，英特爾應該朝合併一家無法在先進製程勝出，但在成熟製程量很大的公司，全球現有二家可考慮。若能完成這樣的合併，達到技術互補，提升競爭力。他並斷言，這將會是「絕配」。
林本堅則分析，台積電相較於英特爾及三星的優勢，在於擁有數百家客戶，形成互助的團團；且在產量多與速度快，建立起同業難以追趕的障礙。
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