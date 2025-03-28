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基辛格：台積研發留台 難重振美半導體業

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）。美聯社
英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）。美聯社

英特爾前執行長基辛格表示，台積電承諾加碼投資一千億美元於美國的先進晶圓廠，將無助美國恢復昔日在晶片製造領域的領先地位。他說，「如果你不在美國研發，美國就不會有半導體領先地位」，「台積電所有研發工作都是在台灣，而他們還沒做出會改變的任何宣布」。

英國金融時報報導，去年底被英特爾逼退的基辛格，在擔任矽谷創投業者Playground全球公司合夥人後在本周受訪。他認為，川普的關稅威脅至少會「逐漸嘉惠」美國，因為給了台積電等晶片製造商更多在美國設廠的誘因。

基辛格說：「除非你在美國設計下一代電晶體技術，否則你不會在美國取得領先。」金融時報指出，隨著外界對英特爾奪回全球製造領導地位的疑慮升高，川普政府已更傾向仰賴台積電，而基辛格去年被逼退，被視為英特爾放棄他任內複雜的扭轉頹勢計畫。

基辛格他也認為，儘管美國失去晶片製造的先進製程技術領先地位，美國在許多攸關未來ＡＩ領先者的先進技術，仍擁有全球優勢。

他駁斥中國大陸深度求索（DeepSeek）會對美國企業構成重大挑戰的看法，「DeepSeek是優秀的工程，但不是核心創新，也不是重大突破」。

基辛格新任職的Playground全球公司專長為「深度科技」投資，包括量子運算和新的晶片製造技術等領域，投資的新創公司包括xLight，押注其先進雷射光將在製造晶片所需的未來世代微影設備發揮作用。

他也認為，還需要有新科技才能把ＡＩ帶入主流，「ＡＩ令人興奮，但實在太貴了」，「我們必須大幅降低推論成本，才能真正部署在人類的每個面向」。

台積電 川普 美國

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