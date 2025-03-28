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科技圍堵、出口管制 林本堅：美恐刺激陸晶片發展

聯合報／ 記者簡永祥／新竹報導
鴻海集團半導體策略長蔣尚義（右）和清大半導體學院院長林本堅（左），昨天一同針對台積電擴大赴美投資、美中科技戰等議題發表看法。記者許正宏／攝影
鴻海集團半導體策略長蔣尚義（右）和清大半導體學院院長林本堅（左），昨天一同針對台積電擴大赴美投資、美中科技戰等議題發表看法。記者許正宏／攝影

台積電前研發資深副總經理、現任清大半導體學院院長林本堅昨天表示，美國總統川普頻頻祭出關稅等措施，地緣政治加劇，讓半導體全球化消失、半導體技術退步，衝擊全球經濟。而面對川普可能進一步加強對中國大陸科技封鎖，林本堅表示，「應儘速讓地緣政治對立消滅」。

林本堅也說，若美國一直圍堵中國，也可能逼迫中國重新定義半導體，非常努力投入研發。或許哪天也像深度求索（DeepSeek）橫空出世 ，在半導體製造透過新材料、更低成本的架構，做出和五、三奈米等先進製程同樣功能的產品，以其具備低成本和龐大市場的兩大優勢，全球恐將驚嚇。

台積研發騎士合體

林本堅與台積電前共同營運長、現任鴻海集團半導體策略長蔣尚義都名列台積電研發六騎士，兩人昨一同出席施惠的「半導體科技一點都不難：有趣實驗帶你認識生活中的半導體」新書發表會。針對台積電董事長魏哲家日前宣布一千億美元的赴美投資案，蔣、林兩人都表示這是經過深思熟慮布局，為分散地緣政治風險做出巧妙的安排。

蔣尚義說，觀察美國總統川普多次發言，他的心態就是拿下台積電，縮短提升美國製造比重時程，同時兼具制衡中國。針對台積電加碼投資美國，蔣尚義認為事先應有徵詢創辦人張忠謀的意見，但張做出什麼指引，他不便妄加評論。

對於台積電擴大赴美投資且設立研發中心，蔣尚義指出，面對川普政府排山倒海的壓力，台積電不得不做出這項決策。林本堅也說，現階段美國仍占據半導體關鍵技術、材料和設備主導權，假如中國占領台積電，美國仍可停止一切援助和支持，台積電生產營運立刻動彈不得。

蔣、林認為，台積電擴大在美國投資，若能安定美國擔心國安晶片未在美國生產的心，不失為很好的布局。何況台積電在台灣也面臨土地、水電和人才不足的困擾，增加在美布局，應是因應地緣政治變化所做的調整。

生產重心仍在台灣

蔣尚義表示，台積電雖然增加在美投資，但生產重心仍會放在台灣。他透露，台積電早期針對美國加州、紐澤西州、德州和亞利桑那州做過仔細評估，結論是製造成本都比台灣高。他說，他在台積電任職時，最大願望就是製程技術超過英特爾，雖然很遺憾未在他任內完成這項壯舉，很高興看到後來的經營團隊實現這個夢想，並持續發揚光大。

蔣尚義指出，台積電製程仍不斷推進，從早期與聯電並駕齊驅，到後來超越英特爾，關鍵在於聯電和英特爾都犯了錯，台積電選擇自主研發、聯電卻因與ＩＢＭ合作失敗，雙方拉開差距；英特爾和三星在先進製程也都犯錯，他不知三星錯在何處，英特爾過去一直是半導體龍頭，卻在十奈米出包；反觀台積電，一步一腳印穩步前進，最後超越英特爾。

林本堅則解析台積電成功關鍵，是其研發和量產的模式，因有眾多客戶、給足夠大的訂單支持，是個互助團體，客戶也給出很多挑戰，讓它能獲取比競爭對手還要更豐富的製造經驗，這樣的研發和營運模式，除非台積電自己鬆懈，否則對手永遠追不上。

半導體 台積電 美國

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