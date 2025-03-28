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長佳智能攻AI照護機器人 攜手群聯成立長聯科技

經濟日報／ 記者謝柏宏李孟珊／台北報導
長佳智能董事長陳明豐。聯合報系資料照
長佳智能董事長陳明豐。聯合報系資料照

本土醫療人工智慧（AI）軟體龍頭廠長佳智能（6841）昨（27）日宣布，與全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案供應商群聯電子合作，雙方將合資2億元成立長聯科技公司，進軍AI照護型機器人市場，首款機器人最快明年第3季量產上市。

長佳智能是中國醫藥大學暨醫療體系關聯企業，該公司發展的醫療AI軟體的數量為全台之冠，總經理李友錚表示，為解決全球醫護人員不足問題，董事會昨日通過決議，與群聯電子簽署合作協議，將由長佳智能與關聯企業握有60%股權，群聯40%的持股比例，合資成立長聯科技公司。

群聯電子執行長潘健成表示，群聯在AI邊緣運算運算與儲存領域的深厚技術，結合長佳智能在醫療AI與中國醫藥大學附設醫院的醫療專業，新成立的長聯科技必定會為台灣甚至全球醫療體系帶來革新。

除了醫療AI，潘健成昨日出席「AI EXPO Taiwan 2025」表示，將與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾攜手推動 aiDAPTIV+地端方案，擴大AI生態圈。

潘健成指出，具多模態、多專家能力的FedGPT軟硬整合一體機方案，讓企業建立以aiDAPTIV+技術平台為基礎的純地端部署，可信任的能源永續生成式AI解方，普及能落地、成本可掌握、符合ESG、台灣專業知識與國際AI法規的企業級應用。

針對新成立的長聯科技，李友錚表示，這家新公司要發展的AI照護型機器人，核心技術來自三方，機器人所需醫療AI軟體由長佳智能負責，機器人在醫院端的系統整合由中國附醫負責，群聯電子提供AI技術aiDAPTIV+平台及硬體設備。

李友錚說，三方合作發展的AI照護型機器人今年就可公開亮相，真正量產上市時間最快明年第3季，初期將供應國內醫院市場，以解決護理人員嚴重短缺的問題。

AI 機器人 群聯

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