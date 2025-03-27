精成科併日商Lincstech獲准 4月8日為交割日
瀚宇博（5469）旗下精成科（6191）併日商Lincstech獲准，預計4月8日為交割日。
精成科先前公司董事會決議取得日商Lincstech Co., Ltd. 100%股權，27日補充原113年12月26日公告，取得投資核准函事實發生日114年03月27日，經雙方共同協議，訂於取得經濟部投審司核准函後五個工作天或雙方議定日期完成交割作業。
精成科提到，公司於民國114年3月27日取得經濟部核准函，依上述協議，雙方訂定民國114年4月8日為交割日。
精成科先前強調，此次收購將是精成科技向東南亞及全球市場進一步拓展的重要一步，為公司未來的發展奠定更穩固的基礎，同時也是精成科技的技術深度、產品多元及日本市場整合的重要里程碑。精成科技將與Lincstech團隊一起合作，共同推動未來的增長與創新，並且落實PSA集團立足台灣、放眼國際之市場佈局。
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