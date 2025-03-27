松翰推出無線圖傳系統方案 搶攻無人載具市場
IC設計廠松翰科技今天宣布，新推出SNIT20晶片組，搭載於高解析度數位圖傳系統，可應用於無人機等無人載具，提升即時監控的反應和穩定性。
松翰發布新聞稿表示，近年無人載具快速發展，應用範圍軍事、工業、商業、農業、救災及休閒娛樂等領域，並對於低延遲、高畫質的無線圖傳系統影像品質要求日益提高。
松翰指出，新推出的SNIT20圖傳方案晶片，具備互補性氧化金屬半導體（CMOS）感測器影像處理與3D降噪技術，低功耗FHD解析度壓縮、解壓縮電路，以及40毫秒低延遲圖傳技術，圖傳距離可達數公里遠。
SNIT20晶片還採用無線通訊協議優化技術，與頻道優化技術克服同頻段其他設備的干擾，確保傳輸穩定性和可靠性，兼具抗干擾能力，全時影像錄影存檔，圖傳接收器支援高解析度顯示液晶螢幕以及USB格式影像，輸出至手機或後端基地站。
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