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亞昕集團台中版圖擴張 2025年6案齊發總銷486億元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
亞昕集團總裁姚連地（左）、董事長姚政岳（右）宣布今年將在台中推出六案，總銷達486億元。記者宋健生／攝影
亞昕集團總裁姚連地（左）、董事長姚政岳（右）宣布今年將在台中推出六案，總銷達486億元。記者宋健生／攝影

繼台北101宣布進軍台中百貨市場之後，亞昕集團（5213）看準台中房市發展潛力，董事長姚政岳27日宣布，2025年將在台中推動六大建案，總銷金額高達486億元，標榜以日系精工工法，為台中房地產市場注入新活力。

亞昕集團今晚在台中与玥樓舉行春酒宴，由集團總裁姚連地與姚政岳主持。姚政岳表示，台中是全台人口成長最快速的城市之一，擁有優質生活環境與產業基礎，吸引大量移入人口。亞昕提前布局，搶占市場先機，展現對中台灣房市的高度信心。

亞昕集團今年全台推案金額達820億元，其中台中就占了486億元；目前確定台中上半年推出三大建案，總銷金額達156億元，包括北屯14期重劃區洲際段總銷40億元，榮德段總銷45億元，以及五權西路案總銷71億元。

姚政岳表示，上述三案基地緊鄰捷運南屯站，周邊涵蓋好市多COSTCO南屯店、IKEA、大墩商圈等生活機能，地段條件無可挑剔。

此外，亞昕集團同步規劃三大建案，分別為北屯區大連路案總銷150億元、水湳經貿園區的「文商36」案總銷100億元，及科博館特區麻園頭段案總銷80億元，進一步擴大在台中的版圖。

姚政岳指出，亞昕集團以「亞昕蓋房子，放心一輩子」為承諾，禮聘日本資深建築一級技師田中純夫擔任顧問，將日系工藝職人精神融入台灣建築，從結構安全到細節設計，全面提升住宅品質。他強調，亞昕集團不僅提供高品質居住空間，更希望透過創新建築理念，為城市帶來更創新更美好的生活環境。」

亞昕集團自2023年起便積極布局台中，從14期重劃區的「一緒」，到洲際段的「一沐」，再到仁平段的「一緻」，成功打開台中市場。

姚政岳指出，台中房市的增值潛力來自多項利多，包括水湳經貿園區的高速發展、高鐵特區的崛起以及捷運綠線通車，捷運藍線及其他延伸線的緊密推動，加上台積電（2330）近100公頃新廠已如火如荼進行中，亞昕深信台中必成為全台房市新焦點，決提前卡位，深化布局。

展望未來，姚政岳說，亞昕集團將持續深耕台中，以高品質建築提升城市價值。透過六大建案的推動，不僅為台中房市注入新動能，更將實現「亞昕蓋房子、放心一輩子，向亞昕SAY YES」的品牌承諾，超越市場期待。

亞昕集團2025年台中「昕建案」規劃一覽。資料來源：亞昕集團
亞昕集團2025年台中「昕建案」規劃一覽。資料來源：亞昕集團

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