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研揚邊緣AI業務今年開花結果 打入人形機器人供應鏈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研揚總經理林建宏。記者吳凱中／攝影
研揚總經理林建宏。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠研揚（6579）強攻邊緣AI商機，總經理林建宏27日指出，研揚訂單能見度已看到今年上半年，今年全年表現將優於去年，營收兩位數成長絕對沒問題。而今年人工智慧的最大亮點就是開始放量，「我們等了兩三年，終於逐漸開花結果」。其中，研揚在機器人領域耕耘已久，目前已出貨機器人專案超過40個，應用領域涵蓋人型機器人、工業機器人等。

展望今年營運，林建宏指出，今年業績將比去年好，營收兩位數增長沒問題。其中，成長重要動能來自新的人工智慧需求，且去年底工業電腦產業庫存已調整完畢，今年研揚既有業務也恢復成長動能。林建宏分析，今年人工智慧的最大亮點就是開始放量，「我們等了兩三年，終於逐漸開花結果。」

今年研揚邊緣AI有三大動能。第一，今年初DeepSeek推出後，加速邊緣AI端發展，研揚有推出AI工作站，而這樣的產品在中國大陸市場供不應求。

其次是機器人業務，林建宏指出，研揚在機器人領域耕耘已久，客戶群產品包含工業機器人、人型機器人、自主移動機器人（AMR）等。林建宏表示，研揚目前已出貨機器人專案超過40個，包含大陸人型機器人公司、當地最大AMR企業及全球前三大機械手臂工廠都是研揚客戶，最近在洽談的專案則是如何在汽車展示間導入人形機器人。

第三，邊緣人工智慧（Edge AI）產品出貨也開始放量，研揚陸續導入零售、製造、農業、智慧城市、醫療、軍事等領域。除了協助美國前兩大零售業者打造無人結帳系統外，也為台積電（2330）抓取晶圓的機械手臂貢獻控制器。

研揚是工業電腦族群中最早一批布局邊緣AI的廠商，2023、2024年雖拿下不少AI專案，但處於POC階段，研揚看好今年專案開始落地、貢獻業績，且因2026年有大型專案開始出貨，預期對營收貢獻更大。

據了解，研揚目前AI專案數量約500個、較前一年度翻倍增長；林建宏表示，研揚2024年AI營收占比約12%至13%，今年預估將達20%至25%，相信未來成長會越來越好。

此外，研揚於2024下半年開始品牌優化工程，於今年初開始使用新的品牌商標識別。

林建宏表示，以往研揚與客戶交易都是提供客製化產品，市面上比較少看到研揚品牌。這幾年研揚營收不斷成長，客戶群不斷增加，在人工智慧領域不斷露出，品牌對研揚越來越重要，因此決定啟用新的企業識別商標。

AI 工業機器人 研揚

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