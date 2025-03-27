富采Micro LED駛進量產快車道 驅動車用與AI光通訊高值應用

光電半導體廠商富采（3714），Micro LED為其高附加價值的「3+1」重點發展領域之一。隨著技術突破與生態圈的快速成長，Micro LED應用已從高端顯示拓展至車用與AI光通訊，為產業帶來全新成長動能。

富采表示，近期在Micro LED技術上取得突破性進展，藍、綠光效能提升10-15%，紅光效能更大幅提升90%，同時巨量轉移的良率上也大幅提升，已達到終端客戶的高標準要求。顯示技術性能大躍進。

此外，富采也積極開發下一代技術，成功將晶片尺寸再縮小40%，同時降低生產成本並進一步提升解析度與發光效率和加快導入市場速度。在i-Pixel®產品系列方面，富采透過高度整合的晶片級封裝技術平台，實現更高亮度、更低功耗及3D封裝的解決方案，滿足多元應用需求。

隨著技術成熟度提升，Micro LED應用已從高端顯示市場進一步擴展至車用與AI光通訊領域。根據TrendForce市場研究機構報告，車用Micro LED顯示晶片產值2024-2029年的複合成長率預估將超過250%。富采的Micro LED技術憑藉高亮度、高對比度、低功耗特性，成為車內顯示、透明HUD（抬頭顯示器）及ADB的理想解決方案。

目前，富采已與多家車廠及Tier 1供應商合作，推動Micro LED在智慧車輛上的普及應用。

近年來Micro LED技術因全球各大品牌廠積極導入而持續受到市場關注。根據TrendForce市場研究機構預測，整體Micro LED晶片產值將從2024年的0.28億美元增長至2029年的7.45億美元，年均複合成長率（CAGR）高達93%，且這一數據尚未涵蓋光通訊領域的市場潛力，顯示Micro LED技術的未來發展空間極為可觀。