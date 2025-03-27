台積電飛輪效應驚人 專家：將帶動台灣經濟、國防、半導體供應鏈成長

護國神山台積電擴大美國投資議題引發資本市場關注，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基今天指出，只要台積電持續投入資本支出，對台灣經濟、國防、半導體供應鏈所帶來的飛輪效應將影響深遠，根據內部評估，台積電每投入100元資本支出，將創造300元營收，並帶來24元政府營所稅收入；台積電年度資本支出將透過證交稅、現金股利發放與營所稅支應近50%年度國防總預算，以及驅動114家台灣半導體供應鏈市值未來10年成長10倍至1.3兆美元。

寬量國際今天舉行2025年第1季台灣資本市場展望說明會，聚焦近期台積電擴大赴美投資效應。李鴻基指出，隨著全球科技與製造業的快速發展，台積電作為全球領先的半導體代工龍頭，對台灣經濟、國防以及半導體產業鏈的貢獻逐年增長，在全球擴張與本地投資間尋求平衡，為台灣經濟穩定增長與國防力量提供持續動能，提升台灣半導體產業競爭力，持續創造經濟、國防與產業的長期價值。

李鴻基表示，台積電不僅是全球半導體先進製程領先者，更是台灣經濟核心支柱，目前占台灣加權指數權值達35%，自2016年8月以來，在台積電驅動下，台灣股市總市值與GDP占比達284%，遠高於美國(194%)與日本(150%)等地資本市場，突顯台積電在全球半導體市場中的主導地位，以及對台灣經濟穩定增長貢獻。

事實上，台積電對台灣經濟影響力呈現逐年增強態勢，根據寬量國際的統計，台積電年度資本支出占台灣GDP的比例將從2023年的4%上升至2025年的5%，市值佔GDP比重也從65%上升至今年至今的99%。

至於國防領域，台積電貢獻同樣不可忽視，隨著台灣國防預算的增加，台積電每年資本支出為國防預算的1.6倍，不僅顯示出台積電在台灣經濟與國防預算中的重要地位，也突顯其在確保台灣國防安全與經濟繁榮方面的不可替代性。

李鴻基說，台積電每年除了貢獻龐大證交稅外，政府機構股東所收到的現金股利與營所稅，占國防預算比重預估將從2023年的30%大幅攀升至2025年的47%，堪稱名副其實的護國神山，而且這座山還有潛力持續變高變壯，只要台積電持續投資，對台灣經濟，政府收入，國防與台灣半導體供應鏈將持續創造現金流和價值，台積電資本支出每增加100元，預估可創造300元營收與24元政府營所稅收，所帶動的飛輪效應將會持續擴大，並驅動台灣114家半導體供應鏈市值於未來10年成長10倍至1.3兆美元。