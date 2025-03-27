快訊

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

徹夜守議場！眾綠委鞠躬盼挺大罷免 柯建銘：怕藍白又突襲開會

聽新聞
0:00 / 0:00

SEMI：今年全球晶圓廠設備投資可望達1100億美元 明年續增18%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
SEMI預估2025年全球晶圓廠設備投資可望達1100億美元。（路透）
SEMI預估2025年全球晶圓廠設備投資可望達1100億美元。（路透）

SEMI（ 國際半導體產業協會）今 (27) 日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）中指出，2025 年全球用於前端設施的晶圓廠設備支出自 2020 年以來連續六年增長，較去年同比上升 2%，來到 1100 億美元。SEMI預估明年晶圓廠設備支出更將成長 18%，一舉攻上 130億美元。

SEMI表示，此一投資成長不僅由高效能運算（HPC）和記憶體類別支援資料中心擴展的需求所帶動，更受惠於AI人工智慧整合度不斷提高，從而讓邊緣裝置所需矽產品不斷攀升所致。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「全球半導體產業對晶圓廠設備的投資已經連續六年成長，隨著 AI 相關晶片需求持續走強產量大增，2026 年更將大幅增加 18%。」

邏輯微元件（Logic & Micro）類別在 2 奈米製程和晶背供電技術（Backside Power Delivery Technology）等先進技術投資推波助瀾下，成為晶圓廠投資成長的關鍵驅動力，相關技術可望於2026年進入投產階段。邏輯微元件類別投資將上升 11%，2025 年來到 520 億美元，隨後成長曲線一路往上， 2026年增加 14%，達590億美元。

未來兩年記憶體類別整體支出穩步增長，2025年小漲 2%至320億美元，2026 年則有 27%的強勁增幅。DRAM 類別投資先降後升，2025 年同比下降 6%至 210 億美元，2026年反彈、成長 19%升至 250 億美元。NAND類別支出呈大幅復甦的態勢，年增54%，2025年達100億美元，2026 年進一步成長 47%，直衝150億美元。

儘管比起2024年500億美元高峰值有所下降，中國仍穩居全球半導體設備支出龍頭，2025 年總值為380億美元，較前一年減少24%。2026 年支出再跌5%來到360億美元。

人工智慧技術日益普及推升記憶體採用量，韓國晶片製造商計劃增加設備投資，推動產能擴張和技術升級，2026 年可望成為支出排行次高的地區。2025 年設備投資額預計成長 29%至 215 億美元，2026 年增加 26%，來到270億美元。

台灣則在晶片廠持續加強先進技術和生產能力領先地位同時，固守設備支出第三名的位子。2025 年及 2026 年投資額預計分別達 210 億美元和 245 億美元，以滿足跨雲端服務和邊緣裝置領域不斷增長的人工智慧應用需求。

美洲地區排名第四，2025年支出來到140億美元，2026年為200億美元。日本、歐洲和中東以及東南亞地區設備投資緊追在後，2025年支出分別為140億美元、90億美元和40億美元，2026年為110億美元、70億美元和40億美元。

晶圓廠

延伸閱讀

AI熱潮夯 SEMI：2025年全球晶圓廠設備投資可望達1,100億美元

美光喊漲！記憶體族群士氣振 旺宏直奔月線

台積電高雄二奈米廠建廠缺工程師 智能製造中心奔正修科大招募

円星科技揭今年AI車用雙引擎 2奈米助攻、營收拚新高

相關新聞

台積電飛輪效應驚人 專家：將帶動台灣經濟、國防、半導體供應鏈成長

護國神山台積電擴大美國投資議題引發資本市場關注，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基今天指出，只要台積電持續投入資本支...

林本堅：台積電有很多客戶但三星英特爾沒有 追不上

台積電研發六騎士之一的清華大學半導體研究學院院長林本堅今天表示，台積電有很多客戶，是互助團體，三星沒有那麼多客戶，英特爾...

蔣尚義透露 鴻海集團布局先進封裝和矽光子CPO好事近了

鴻海半導體策略長、同時也是鴻海子公司訊芯-KY董事長蔣尚義今天表示，鴻海在先進封裝及光學元件封裝（CPO）獲得重大進展，...

SEMI：今年全球晶圓廠設備投資可望達1100億美元 明年續增18%

SEMI（ 國際半導體產業協會）今 (27) 日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）...

川普關稅…林本堅：採購台灣半導體 美商將受較大影響

台積電將對美國至少增加投資1000億美元，清華大學半導體研究學院院長林本堅今天表示，台積電營運壓力可能加劇，不過可以趁此...

半導體科普實驗專家出書 台積電前研發大將蔣尚義、林本堅現身力挺

位於清大的水漾餐廳今日出現兩位半導體業重量級人物，前台積電研發大蔣尚義和林本堅現身推動科普教育的退休教授施惠的新書《半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。