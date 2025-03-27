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川普關稅…林本堅：採購台灣半導體 美商將受較大影響

中央社／ 新竹27日電
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

台積電將對美國至少增加投資1000億美元，清華大學半導體研究學院院長林本堅今天表示，台積電營運壓力可能加劇，不過可以趁此機會擴展成為跨國公司；至於川普關稅政策，預期大量採購台灣半導體產品的美國廠商將會受到較大影響，台灣受影響應有限。

曾是台積電研發副總經理的林本堅與鴻海集團半導體策略長、前台積電共同營運長蔣尚義今天一同出席施惠「半導體科技一點都不難：有趣實驗帶你認識生活中的半導體」新書發表會。

對於台積電加碼美國投資，林本堅分析，台積電若持續只在台灣投資將面臨很多限制，包括水、電、人才和土地都不夠，台積電趁這次機會在美國、日本和德國投資設廠，擴展變成大型跨國公司。

此外，蔣尚義表示，台灣在營運生產成本方面比較具有競爭力，且基於經濟規模，台積電最好能夠集中在台灣發展，不過仍要留意水、電等資源問題。

針對美國關稅政策，林本堅說，雖然稅率仍待進一步觀察，不過，半導體是電子產品的必需品，預期大量採購台灣半導體產品的美國廠商將會受到較大影響，台灣受影響應有限。

他表示，因地緣政治的關係，每個國家都想要在半導體自給自足，使得半導體人才爭搶情況越來越嚴重，人才缺口達好幾倍，要真正解決人才缺乏問題，不是開設半導體學院，因為開不完的，而是要把地緣政治廢掉。

林本堅說，過去半導體產業是基於自由經濟基礎發展，各國在設備、材料和設計等方面各獻其長、各補其短，才能快速進步，美國採取關稅和出口禁令等措施，將使得半導體產業開倒車，影響全球經濟。

林本堅還示警，中國若在美國圍堵下，被迫創新材料和架構，達到半導體先進製程的功能，挾價格低、市場大優勢，台灣恐面臨挑戰。

半導體 台積電 美國

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