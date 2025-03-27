促進區域數位平權 中華電信完成蘭嶼電信骨幹地下化

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）27日宣布，由中華電信台東營運處耗時14個月、克服萬難於2024年12月18日建設完成的「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」，自啟用至今已逾三個月，已見有效提升蘭嶼鄉通訊網路韌性。

中華電信表示，中華電信獨立投入眾多人力、物力，並克服環境及氣候影響等多重施工困難始建設完成的工程，將可強化蘭嶼地區未來面對風災、雨災時穩定的整體通訊能力及防救災效能，是中華電信為全民、為地方打造堅實數位韌性的最佳體現；同時，不畏種種困難、積極投入離島網路建設，致力讓離島民眾不受地理環境限制，享有與都會民眾同樣優良的通訊及網路品質，是中華電信以實際行動響應政府數位人權倡議，致力縮短城鄉數位落差、促進區域數位平權的最佳展現。

中華電信台東營運處總經理李永昌指出，2023年10月小犬颱風侵襲蘭嶼鄉，夾帶狂風暴雨伴隨17級強陣風，打破蘭嶼觀測站126年的紀錄，造成全島電力中斷及桿線、通信等設備嚴重受損，中華電信除立即投入搶修並迅速恢復通信，亦為提升蘭嶼地區防災韌性，迅速於2023年11月規劃推動「蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程」，除獨力投入眾多資源，包含大量人力動員、船隻運送各式大小車輛、機具等外，並克服離島地區材料機具運輸及施工困難，終於成功在2024年12月18日順利完成蘭嶼地區電信骨幹網路地下化工程，共歷時長達約14個月之久，地下化工程對地方未來面對風雨災害發生時，提供穩定通信及民眾避險有莫大幫助。

中華電信 蘭嶼

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