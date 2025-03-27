元太宣布成功在電子紙降低閃爍與擴增顏色技術上大突破

E Ink元太科技（8069）27日宣布，取得降低閃爍與擴增顏色的技術突破，在更換畫面時以如波浪般的漸變Ripple（水波紋理）減少閃爍，並在E Ink Spectra技術的基礎上，透過新的Waveform，以電子紙原有的彩色墨水粒子調色，創造新的顏色選項。

元太表示，第二代Ｗaveform架構，搭配系統中的整合型晶片升級至三位元（3bits），得以在現行彩色技術平台上，將顯色系統擴充至8個原色，呈現更多的畫面細節，包含天鈺科技（4961）、晶門科技、奇景光電、聯詠科技（3034）、聯合聚晶（6927）與晶宏半導體（3141）等電子紙生態圈夥伴，皆已開始供應運行新Waveform的晶片。若搭配獨立的時序控制晶片T2000，則能進一步擴張更多顏色可能。

元太科技董事長李政昊說：「元太持續精進電子紙技術以強化色彩表現，依據客戶意見回饋，我們透過新開發Waveform導入，提供能精準顯示廣告主需要的標準顏色，敏捷對焦並滿足客戶的需求，進一步能提升電子紙在廣告領域的應用滲透率。」

針對E Ink Spectra 3100 Plus，新的Ｗaveform架構在黑、白、紅、黃、橘五色的基礎上，新增深灰及淺灰2色，達成共7種顏色的顯示效果，除了原本在零售場域，常用以強調促銷訊息的紅、橘、黃3個亮眼色彩，另外加入2個灰階顏色後，與黑色、白色形成共4個灰階顏色，讓電子紙顯示的文字字元更加清晰，並消除鋸齒狀。

E Ink Spectra 6搭配T2000後，則可以在原本6色顯示上多了青色、淡綠色與橘色，讓畫面更細緻，且色域空間表現更為均衡、優化。擴增顯示的色域後，彩色電子紙顯示器得以豐富陰影、膚質等細節畫面，當內容的顏色涉及漸層時，能更加細膩地再現真實，減少畫面的顆粒感，有效提升畫面中物件邊緣的平滑度，帶給觀看者更舒適的觀賞體驗。

此外，Ｗaveform架構的突破，也帶來更流暢舒適的轉場效果。大型看板透過Ripple漸變動畫，能使畫面換頁更自然平順，呈現柔和的視覺體驗，進一步提升電子紙螢幕的換頁顯示品質。

新的Ｗaveform架構技術突破，凸顯元太科技邁向全彩色化顯示以來，依照客戶的回饋，持續擴增色域、追求更接近真實的顯色效果，致力提供給市場顏色表現最好的產品。新的Ｗaveform架構及展現更佳色彩顯示的電子紙技術將於2025年4月16日至18日在Touch Taiwan 2025 展出，E Ink元太科技展位#L717，歡迎參觀。