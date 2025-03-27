元太宣布成功在電子紙降低閃爍與擴增顏色技術上大突破

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
以元太的E Ink Spectra 3100為例， 新的Ｗaveform架構在黑、白、紅、黄四色的基礎上，新增橘、深灰及淺灰，達成共7種顏色的顯示效果，文字字元更加清晰。元太／提供
以元太的E Ink Spectra 3100為例， 新的Ｗaveform架構在黑、白、紅、黄四色的基礎上，新增橘、深灰及淺灰，達成共7種顏色的顯示效果，文字字元更加清晰。元太／提供

E Ink元太科技（8069）27日宣布，取得降低閃爍與擴增顏色的技術突破，在更換畫面時以如波浪般的漸變Ripple（水波紋理）減少閃爍，並在E Ink Spectra技術的基礎上，透過新的Waveform，以電子紙原有的彩色墨水粒子調色，創造新的顏色選項。

元太表示，第二代Ｗaveform架構，搭配系統中的整合型晶片升級至三位元（3bits），得以在現行彩色技術平台上，將顯色系統擴充至8個原色，呈現更多的畫面細節，包含天鈺科技（4961）、晶門科技、奇景光電、聯詠科技（3034）、聯合聚晶（6927）與晶宏半導體（3141）等電子紙生態圈夥伴，皆已開始供應運行新Waveform的晶片。若搭配獨立的時序控制晶片T2000，則能進一步擴張更多顏色可能。

元太科技董事長李政昊說：「元太持續精進電子紙技術以強化色彩表現，依據客戶意見回饋，我們透過新開發Waveform導入，提供能精準顯示廣告主需要的標準顏色，敏捷對焦並滿足客戶的需求，進一步能提升電子紙在廣告領域的應用滲透率。」

針對E Ink Spectra 3100 Plus，新的Ｗaveform架構在黑、白、紅、黃、橘五色的基礎上，新增深灰及淺灰2色，達成共7種顏色的顯示效果，除了原本在零售場域，常用以強調促銷訊息的紅、橘、黃3個亮眼色彩，另外加入2個灰階顏色後，與黑色、白色形成共4個灰階顏色，讓電子紙顯示的文字字元更加清晰，並消除鋸齒狀。

E Ink Spectra 6搭配T2000後，則可以在原本6色顯示上多了青色、淡綠色與橘色，讓畫面更細緻，且色域空間表現更為均衡、優化。擴增顯示的色域後，彩色電子紙顯示器得以豐富陰影、膚質等細節畫面，當內容的顏色涉及漸層時，能更加細膩地再現真實，減少畫面的顆粒感，有效提升畫面中物件邊緣的平滑度，帶給觀看者更舒適的觀賞體驗。

此外，Ｗaveform架構的突破，也帶來更流暢舒適的轉場效果。大型看板透過Ripple漸變動畫，能使畫面換頁更自然平順，呈現柔和的視覺體驗，進一步提升電子紙螢幕的換頁顯示品質。

新的Ｗaveform架構技術突破，凸顯元太科技邁向全彩色化顯示以來，依照客戶的回饋，持續擴增色域、追求更接近真實的顯色效果，致力提供給市場顏色表現最好的產品。新的Ｗaveform架構及展現更佳色彩顯示的電子紙技術將於2025年4月16日至18日在Touch Taiwan 2025 展出，E Ink元太科技展位#L717，歡迎參觀。

元太 電子紙

延伸閱讀

元太攜手瑞昱 發表新一代電子紙貨架標籤設計

元太偕瑞昱發表第二代整合系統於基板的電子紙貨架標籤

元太奪Google超強AI機器人大單

元太營運熱 外資喊買

相關新聞

林本堅：台積電有很多客戶但三星英特爾沒有 追不上

台積電研發六騎士之一的清華大學半導體研究學院院長林本堅今天表示，台積電有很多客戶，是互助團體，三星沒有那麼多客戶，英特爾...

半導體科普實驗專家出書 台積電前研發大將蔣尚義、林本堅現身力挺

位於清大的水漾餐廳今日出現兩位半導體業重量級人物，前台積電研發大蔣尚義和林本堅現身推動科普教育的退休教授施惠的新書《半導...

外匯避險考量！經濟部投審會通過台積電100億美元增資海外TSMC

台積電（2330）再增資海外，這次是為了外匯避險。經濟部投審會通過台積電100億美元增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD. 從事經營一般投資業務...

正崴攜手美系遊戲機品牌 慶祝越南峴港製造基地開業

正崴（2392）27日表示，該公司與美系遊戲機第一品牌高層於26日齊聚越南峴港製造基地，共同慶祝工廠盛大開業，代表本公司...

蔣尚義、林本堅都為她站台！《半導體科技一點都不難》有多厲害？

新竹師院退休教授施惠27日舉行《半導體科技一點都不難》新書發表會，訊芯-KY（6451）董事長蔣尚義及清大半導體研究學院...

AI熱潮夯 SEMI：2025年全球晶圓廠設備投資可望達1,100億美元

SEMI國際半導體產業協會於27日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）中指出，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。