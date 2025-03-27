長佳智能攜手群聯開發 AI 醫療照護機器人 首款最快明年就能上市

長佳智能股份有限公司（6841）與NAND控制晶片暨儲存方案供應商群聯電子（8299），27日共同宣布合資成立長聯科技，將在群聯獨家專利AI方案aiDAPTIV+的平台基礎上開發AI醫療照護型機器人，預計首款機器人最快明年就能上市。

雙方指出，根據衛福部最新統計，後疫情時代的台灣護理師離職率飆升，醫院護理人力缺口已從疫情前的4.5%快速增加至目前的6.5%，人力短缺狀況仍持續惡化中，估至2030年，全台護理人力需求將高達26萬人，相較於目前執業數量僅18.6萬名，缺口可能超過7萬名，全球護理師缺口更高達1,000萬人。

此外，近年護理相關科系招生人數逐年降低，使問題日益嚴峻，傳統照護機器人受限於科技能力，大多只能從事一些低階的、單一性質的照護工作，使用照護機器人的效能過低造成無法普及，但是生成式AI出現，再加上DeepSeek的創新，新科技已使得過去的不可能成為可能。

有鑒於此，群聯電子、中國醫藥大學附設醫院與長佳智能共同合作推出一款透過群聯專利AI技術aiDAPTIV+平台開發的AI照護機器人，此款機器人預期將具備病患生命徵象量測監控、衛教諮詢、導覽、送藥及智能互動等功能，搶食未來全球市場規模估達數百億元的商機。

群聯電子執行長潘健成表示，公司一直以來致力於將AI技術應用於實際場域，讓科技真正為社會帶來價值。「這次與長佳智能合資成立長聯科技，正是我們將邊緣AI技術與醫療照護結合的重要里程碑」。

潘健成進一步說，全球護理人力短缺問題日益嚴峻，新一代的AI照護機器人不僅能協助醫療機構提升服務效率，更能透過智慧互動與精準分析，提升病患的照護體驗。

據悉，群聯的專利AI方案aiDAPTIV+，能夠依據不同醫護場景，微調訓練專屬的醫護AI模型，確保AI照護機器人能準確回應臨床需求並適應多變的醫療環境。