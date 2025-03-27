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SEMI：今年全球晶圓廠設備投資達1,100億美元 連續六年成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

SEMI國際半導體產業協會27日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）中指出，今年全球用於前端設施的晶圓廠設備支出自2020年以來連續六年增長，年增2%，達1,100億美元。

明年晶圓廠設備支出將成長18%，衝上1,300億美元。此一投資成長不僅由高效能運算（HPC）和記憶體類別支援資料中心擴展的需求所帶動，更受惠於AI人工智慧整合度不斷提高，讓邊緣裝置所需矽產品不斷攀升所造成。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「全球半導體產業對晶圓廠設備的投資已經連續六年成長，隨著AI相關晶片需求持續走強產量大增，2026年更將大幅增加18%。」

半導體 晶圓廠

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