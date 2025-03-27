宏碁攜北捷推全台首輛AI數位列車 安全升級、採3D體驗

品牌大廠宏碁（2353）27日攜手台北捷運公司宣布，「全台首輛AI數位列車正式啟航！」該列車透過先進的人工智慧技術，以宏碁智慧安全快捷通報平台（AI安捷通）啟動最高層級的車廂內安全偵測，可進行異常行為偵測、擁擠程度監控等提升捷運安全指標，並結合裸視3D廣告體驗以及大眾運輸廣告投放系統，打造兼具安全及優質體驗的捷運系統，建立大眾智慧運輸發展新標竿。

宏碁台灣區營運長張世欣表示，宏碁持續深耕AI雲端與邊緣運算整合，憑藉卓越的技術實力，將AI應用成功融入日常生活。 我們提供多元化的智慧解決方案，涵蓋有效改善室內空氣品質、優化能源管理，並提升公共運輸安全，在各領域皆擁有眾多成功案例。

此次AI公共運輸安全的創新，是運用AI技術，突破性地實現車廂及乘客安全資訊的即時主動通報，並首創3D視覺應用，提供裸視3D廣告與豐富的數位媒體資訊，全面提升乘客的乘車安全與體驗，成就AI公共運輸安全轉型創新。而宏碁在台灣積極推動AI技術發展，透過與政府、企業及學術單位的合作，共同建設智慧城市。我們將持續深化AI應用，為台灣AI產業的進步貢獻力量。

台北捷運公司副總經理陳建財表示，北捷運積極推動數位轉型，適逢紅線通車28年，與宏碁攜手打造全台首輛AI數位列車，不僅要將捷運系統升級為智慧化的數位廣告平台，也引進3D技術為乘客提供更優質的乘車體驗，同時也結合AI技術強化安全監控，提升捷運系統的整體安全防護。希望透過這些創新舉措，將台北捷運打造成國際級的智慧運輸示範場域。

宏碁智慧安全快捷通報平台 AI智慧偵測 強化捷運安全指標

AI數位列車搭載宏碁智慧安全快捷通報平台（AI安捷通），是最高層級的安全偵測系統，整合宏碁獨家AI演算法與NVIDIA邊緣運算裝置，具備智慧異常行為分析功能，可即時偵測旅客的異常移動、對峙衝突等狀況，並將事件畫面同步顯示於駕駛室，確保即時掌握異常狀況，第一時間採取應變措施。

未來有機會將透過邊緣運算技術加值更多功能，如「一秒清車偵測」AI模型，提升捷運收班效率，以及導入「AI環境音剖析功能」，透過AI區分旅客尖叫音頻，精準偵測潛在突發狀況，進一步提升安全防護層級。

全球首創 捷運裸視3D廣告體驗

為提供更震撼的視覺體驗，AI數位列車搭載裸視3D顯示設備，內建Acer獨家SpatialLabs AI技術，透過先進的光學、眼部追蹤和即時渲染解決方案，將數位內容轉換為3D立體影像，乘客無需配戴特殊眼鏡，即可享受沉浸式3D立體影像，開創大眾運輸場域全新廣告體驗。

全車數位化 打造高效資訊傳遞平台

宏碁指出，今日啟用的AI數位列車，由6節車廂組成，整列車搭載108面橫式螢幕與72面直式螢幕，將車廂內空間全面數位化，開放創意廣告進駐。宏碁量身打造的全新數位廣告投放管理系統（CMS），整合廣告上架、審核、監播、查詢與管理功能，讓廣告代理商、審核人員與廣告業主皆能透過同一平台操作與管理，可選擇單一螢幕、多組螢幕、特定車廂、跨車廂或全列車投放廣告，滿足各方需求，實現高效運作。

捷運新媒體革命 結合列車移動特性 打造城市行動廣告新模式

未來，AI數位列車更可以結合LBS（Location-Based Service）行動廣告技術與QR Code互動行銷，充分發揮捷運移動優勢，讓廣告精準觸及不同商圈與景點。當列車行經購物區時，能根據列車位置自動推播與當站相關的商家優惠資訊，提升廣告互動性與轉換率。旅客也可透過掃描車內螢幕上的QR Code，解鎖品牌限時折扣或專屬優惠，提高消費者及廣告業主參與度，為智慧行銷開創全新模式。

持續進化的智慧捷運