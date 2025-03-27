光寶科砸31億越南廣寧建廠！重訊揭：為滿足生產營運需求

電源大廠光寶科（2301）27日代子公司LITE-ON TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED發布重訊公告，團隊為滿足生產營運需求，將以「租地委建」的方式，以總金額不超過新台幣31.668億元（越南盾 2,436,000,000仟元），將越南廣寧廠一期建設相關工程，委託給非關係人的VILAI VIET CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY來完成，不過最終金額仍以實際結算為主。

光寶科近年為了更全面的加速全球製造佈局，已在美國、墨西哥、泰國、越南等廠區不斷擴充產能，並同時尋覓新地點，以敏捷、彈性、高品質的生產，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，貼近客戶需求，為客戶提供在地化的整合性製造服務。而團隊身為台灣科技產業先鋒，近半個世紀以來不斷創新突破，逐步成為光、電領域的領導者。

據悉，光寶科目前除了積極拓展雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT 等高端成長領域之外，也持續的加速全球佈局，以及生產管理彈性調配，創造整體供應鏈的韌性，並持續推進工廠智慧轉型，團隊透露，公司持續攜手全球客戶與供應鏈，並樂見智慧製造的時代的到來。