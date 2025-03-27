長佳智能攜手群聯電子 雙方合資成立照護機器人公司

長佳智能（6841）27日宣布，與全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案供應商群聯電子（8299）合作，合資成立長聯科技進軍AI照護型機器人市場，預計首款機器人最快明年就能上市。

長佳智能同時也宣布其自行研發的「腦中腺偏移檢測系統」，正式通過台灣食品藥物管理署(TFDA)醫療器材認證。

根據衛福部最新統計，後疫情時代的台灣護理師離職率飆升，護理人力缺口已快速增加至目前的6.5%，預估至2030年，全台護理人力需求將高達26萬人，相較於目前執業數量僅18.6萬名，缺口超過7萬名，全球護理師缺口更高達1000萬人以上。而近年護理相關科系招生人數逐年降低，又使問題日益嚴峻。傳統機器人受限於科技能力，大多只能從事一些低階的、單一性質的工作，使用照護機器人的效能過低造成無法普及，但是生成式AI與DeepSeek的出現，使得過去的不可能成為可能。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海有鑑於護理人員負荷過重、醫療品質與醫療體系壓力日增，指示中國醫藥大學附設醫院、與長佳智能盡速整合臨床需求、機械、電子、AI server、生成式AI、與HIS系統等，發展新一代的照護機器人，此一工程跨度極廣，非單一企業所能完成，也立即獲得群聯電子潘健成執行長的認同。

群聯電子、中國醫藥大學附設醫院、與長佳智能共同合作開發一款透過群聯專利AI技術aiDAPTIV+平台開發的AI照護機器人的構想因之成型。

此款機器人預計將具備病患生命徵象量測監控、衛教諮詢、導覽、送藥及智能互動等功能，長聯科技未來還將開發以醫療為使用場域的各種生成式AI機器人，例如門診、陪伴、搬運、清潔、消毒、手術等，未來全球市場規模預估達數千億美元。

群聯電子執行長潘健成表示:「群聯在AI邊緣運算運算與儲存領域的深厚技術，結合長佳智能在醫療AI與中國醫藥大學附設醫院的醫療專業，新成立的長聯科技必定會為台灣甚至全球醫療體系帶來革新。」

長佳智能的「腦中腺偏移檢測系統」，是判斷顱內壓升高、出血、腫瘤等急重症的重要AI工具，能協助醫事人員於黃金搶救時間內快速判讀影像、提高診斷效率。

長佳智能至今已取得45張國內外醫材許可，其中包括13張美國FDA、17張台灣TFDA、5張泰國、5張馬來西亞、4張越南及1張新加坡的許可證，目前長佳智能不論在取得美國FDA或台灣TFDA之醫材許可證數量方面，都是台灣公司中占比最高者。