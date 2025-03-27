外匯避險考量！經濟部投審會今通過台積電100億美元增資海外 TSMC

台積電（2330）再增資海外，這次是為了外匯避險。經濟部投審會27日通過台積電100億美元增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD. 從事經營一般投資業務。經濟部表示，台積電主要運用於銀行定存及債券投資孳息，投資目的係因該公司基於外匯避險成本之考量，將自有外匯轉投資至TSMC GLOBAL LTD.。

經濟部投審會今日通過二件僑外投資案、四件海外增資案、以及兩件對中國大陸投資等，共八件投資案。

在僑外投資方面，經濟部通過英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED 以新台幣70億元增資業台灣科高工程有限公司，從事硬體及電子資訊軟體研發業務。以及美商 A100 ROW, INC.以新台幣25.9億元增資台灣亞馬遜資料中心服務有限公司，從事經營資訊軟體服務等業務。

在對外投資則通過四案。第一案是精成科技（6191）以281.5億日幣，受讓日本 LINCSTECH CO., LTD.全數股權，從事經營高階印刷電路板製造（高層板、半導體探針卡、高密度連結板、汽車板等）業務。

第二案是緯穎科技（6669）以3億美元投資設立美國 WIWYNN TECHNOLOGY CORPORATION，從事經營雲端伺服器產品之生產配銷服務。第三案是中國信託以1 .7億美元貸款投資菲律賓CTBC BANK（PHILIPPINES）CORP.，從事經營商業銀行業務。

第四案則是通過台積電以100億美元增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務，主要運用於銀行定存及債券投資孳息。經濟部表示，該案主要投資目的係因該公司基於外匯避險成本之考量，將自有外匯轉投資至 TSMC GLOBAL LTD.。

在對中國大陸投資（專案審查案件）部分，經濟部今通過銀泰科技以6,500萬美元增資成鼎精密元件（常熟）公司，從事經營設計及製造滾珠螺桿、線性滑軌、精密滑台、精密線上量測儀器等產品。這次增資之資金係用於償還對台資銀行之長期借款及支付應付帳款。

通過第二案是堤維西交通工業（1522）以3.1億人民幣（約折合4,500萬美元）間接受讓大茂偉瑞柯車燈有限公司股權（實行後持股比例 100%），主要從事經營汽機車用燈具等之產銷業務。大茂偉瑞柯車燈有限公司原係由堤維西公司與印度商合資成立，這次增資係堤維西公司依據國際仲裁庭之裁決進行收購印度商股權，藉以取得大茂偉瑞柯車燈有限公司主導權。