正崴攜手美系遊戲機品牌 慶祝越南峴港製造基地開業
正崴（2392）27日表示，該公司與美系遊戲機第一品牌高層於26日齊聚越南峴港製造基地，共同慶祝工廠盛大開業，代表本公司發展歷程中一個重要里程碑。
「當我們的客戶需要解決方案時，該基地與相關設備重大投資代表著我們擴展多個地理區域生產的承諾。」正崴精密董事長郭台強先生於致詞中提及重要合作夥伴團隊的蒞臨是莫大榮幸，也顯示該客戶對正崴一直以來的重視與信任。
正崴位於越南峴港的生產基地面積達12萬平方米 ，位於峴港高科技園區，第一期已順利投產，代表生產能力的擴大同時也代表致力於提供最高標準，卓越的自動化，提高效率、永續性和安全性的產品，同時也為該地區創造更多就業機會，期許為球社會的經濟成長做出貢獻。
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