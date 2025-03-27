寬量國際執行長李鴻基：台積電帶動全面成長 看對美投資態度樂觀

台積電（2330）日前宣布擴大美國投資議題引發市場關注，寬量國際創辦人暨執行長李鴻基27日指出，台積電持續投入資本支出，對台灣經濟、國防、半導體供應鏈所帶來的飛輪效應將影響深遠，對於台積電深化美國投資抱持樂觀態度。

根據內部評估，台積電每投入100元資本支出，將創造300元營收，並帶來24元政府營所稅收入；台積電年度資本支出將透過證交稅、現金股利發放與營所稅支應近50%年度國防總預算，以及驅動114家台灣半導體供應鏈市值未來10年成長10倍至1.3兆美元。

李鴻基表示，台積電不僅是全球半導體先進製程領先者，更是台灣經濟核心支柱，目前佔台灣加權指數權值達35%，並且台積電對台灣經濟影響力呈現逐年增強態勢，根據寬量國際的統計，台積電年度資本支出佔台灣GDP的比例將從2023年的4%上升至2025年的5%，市值佔GDP比重也從65%上升至今年至今之99%。

至於國防領域，台積電每年資本支出為國防預算的1.6倍，顯示出台積電在台灣經濟與國防預算中的重要地位，也突顯其在確保台灣國防安全與經濟繁榮方面的不可替代性。

李鴻基進一步說明，台積電每年除了貢獻龐大證交稅外，政府機構股東所收到的現金股利與營所稅，台積電資本支出每增加100元，預估可創造300元營收與24元政府營所稅收，所帶動的飛輪效應將會持續擴大，並驅動台灣114家半導體供應鏈市值於未來10年成長10倍至1.3兆美元。

李鴻基指出，台積電作為台灣經濟、國防與半導體產業的核心驅動力，其全球擴張戰略不僅帶動了台灣本土經濟的發展，還為台灣半導體產業鏈的長期成長奠定了基礎，隨著寬量國際的研究進一步顯示出台積電對台灣的深遠貢獻，未來台灣將繼續在全球半導體產業中扮演重要角色，並逐步成為全球半導體產業的領航者。