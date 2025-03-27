光寶於GTC大會首度亮相 NVIDIA AI Aerial平台AI-RAN生態圈

光寶科技（2301）今年在NVIDIA（輝達） GTC 2025盛會首度亮相最新的AI-RAN解決方案，這是NVIDIA MGX平台中的「NVIDIA Aerial商業測試平台」（Commercial Testbed）一部分。以O-RAN-compliant 7.2 split 5G分拆式小基站（O-RU），實現AI-RAN端到端的商業測試平台。

AI-RAN 技術將為Beyond 5G (B5G)/6G 的 AI 原生無線網路（AI-native wireless）奠定了基礎，以AI和加速運算來滿足數十億AI驅動的端點設備應用，如傳感器、機器人、攝像頭和自駕車等端點的連網需求。

在當前B5G/6G技術蓬勃發展背景下，電信業正日益發展AI原生（AI-native）的軟硬體能力，提供無縫連接，同時最大化可持續性和頻譜效率，強化每單位頻寬可傳輸的訊息量。光寶憑藉前瞻性的5G O-RAN分拆式小基站解決方案，成功與NVIDIA AI Aerial平台的數據中心單元（data-center unit; DCU）進行整合，提供高穩定性和可靠性的方案，同時展示光寶5G O-RAN分拆式小基站（O-RU）技術成熟度與市場競爭力。

光寶表示，此次推出的整合式的AI-RAN解決方案，讓光寶成為NVIDIA AI Aerial生態圈的合作夥伴，致力發展AI原生無線網路（AI-native wireless），包含商用AI-Ran解決方案。透過NVIDIA MGX平台所提供的AI模型、商用級 Aerial CUDA加速的RAN軟體與5G核心，搭配O-RAN-compliant 7.2 split 5G O-RU分拆式小基站，實現AI-RAN端到端的商業開發，這也是光寶在5G發展上一個重要的里程碑。

未來光寶將與NVIDIA持續開發和推廣更具創新性的AI-RAN解決方案，推動智慧城市、物聯網及人工智慧等B5G/6G重要技術發展。

光寶總經理邱森彬表示，光寶以O-RAN O-RU分拆式小基站打入NVIDIA AI Aerial AI-RAN生態圈，不僅展現光寶在5G解決方案的技術實力和市場影響力，也讓光寶在AI領域的應用更為多元，同時也為客戶提供更具價值、更高效的整合式的解決方案。

光寶的5G O-RAN 7.2分拆式小基站不僅符合O-RAN開放性架構，能快速與客戶的解決方案進行整合，還具備高效能和節能省電的特點，這對於當今重視永續的企業尤為重要。隨著全球對AI原生無線網路、高效能和節能環保解決方案的需求日益增強，光寶將為B5G/6G未來的發展打下堅實的基礎，並為客戶帶來更多可能性。