光寶前進 2025 ALE 展示先進車聯網智能照明核心技術解決方案

光寶科技（2301）於3月26日至28日參加ALE上海國際汽車燈具展覽會（Shanghai International Auto Lamp Exhibition），並以「光領前行．駕馭未來｜ONE SOURCE．ALL SOLUTIONS」為主題，聚焦「全系列高亮度矩陣式與多光束智慧車頭燈照明與光源」、「新世代可撓曲導光式車尾燈」、「智能座艙動態漸變氛圍燈」及「智能光學感測」等先進車聯網智能照明核心技術解決方案，全面展現光寶在高階光電半導體領域的創新研發能力及卓越的高精密模組光學品質，旨在大幅提升人車安全，並引領未來汽車照明智能化及人車互聯的趨勢。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶作為具全球領導地位的光電半導體供應商之一，具有世界領先的工程專業知識，並致力於投入低碳永續設計及先進製程技術，持續開發高效能、低能耗的光源及光電半導體產品組合，推出最全面的車輛智能照明解決方案以及跨領域應用。

光寶全系列智慧頭燈世界級高精密LED置件技術 引領創新人車溝通、提升行駛安全

光寶「多光束智慧頭燈方案 ( Multibeam )」透過高精密板上晶片封裝技術（Chips on Board，COB），可將24顆至102顆晶粒，整合封裝為單一LED，縮小車燈模組體積的同時，也可達到小體積、高亮度、高色均勻性符合未來汽車設計趨勢。

光寶的「自適應頭燈 ( Adaptive Driving Beam Headlamp, ADB ) 」 LED模組透過特殊結構與材料優化，達到業界頂尖的高亮度及高對比度，實現分區點亮效果並避免對向來車產生眩光，提升夜間行駛安全。同時，光寶亦展出24及48像素的高亮度LED Matrix矩陣式智能頭燈模組，提供客戶完整的矩陣式頭燈方案。

此外，光寶展出自主開發的「新世代車用可撓曲智慧Mini LED尾燈系列」，具有高密度、高亮度、高對比、高解析、薄型化及可撓曲面等特點，不僅跳脫傳統車燈設計及警示功能，還具備先進的人車訊息傳遞技術，提升行車安全，展現光寶在汽車光源互動應用的實力。

同時光寶還將展示高靈活性設計的「高效率、高均勻線性尾燈」系列產品，透過特殊LED結構與材料設計，不僅減少LED顆數，亦可維持優異的均勻性及亮度表現，提供不同功率和亮度規格的轉向燈與尾燈應用方案。這些產品全面提升人車間的信號溝通技術與自駕功能輔助，提供更多元與彈性的車尾燈解決方案與產品應用。