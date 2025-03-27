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西門子結盟鴻海等台廠 張合翕：單打獨鬥行不通

中央社／ 台北27日電

台灣西門子總裁暨執行長張合翕（Frank Grunert）今天表示，西門子在台灣與鴻海、廣達等公司合作，透過虛實整合提升智慧製造技術，西門子將深化合作夥伴關係與企業生態系，「因為單打獨鬥行不通」，需要結合不同公司的長處。

去年8月上任的張合翕今天出席年度媒體說明會表示，西門子向來是「工業4.0」的關鍵推動者，也參與定義工業4.0，核心概念已延伸到數位孿生（DigitalTwins）技術，台灣有許多工廠導入數位孿生來提升效率。

例如鴻海善用西門子的數位平台，推動前瞻性製造技術；廣達透過西門子技術提升製造能力，用人工智慧（AI）讓產線做到自動揀貨，這套系統還有自我學習功能。

張合翕說，西門子與晶片大廠輝達（NVIDIA）在工業用生成式AI方面有長久的夥伴關係，可以協助企業脫碳。無論建物、車輛或船舶，任何產品的碳足跡，有80%在設計階段就決定了，輝達與西門子合作可以讓全球數千家製造商更有效率。

此外，西門子也與微軟合作工業用Copilot聊天機器人，從業人員不需要懂特定程式語言，只要透過自然語言就可以寫程式，將加速全球科技創新。

西門子 輝達 鴻海

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