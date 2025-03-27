聯發科 CEO 蔡力行5月20日登台開講！貿協證實消息 講題曝光

外貿協會今（27）日證實，將邀請半導體設計廠聯發科（2454）執行長蔡力行登台開講，他將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題，親自現身台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）進來主題演講，而該演講將在展覽開幕第一天，5月20日上午11點於台北南港展覽館2館7樓舉行，歡迎大家踴躍參與。

作為全球半導體技術與AI運算的領導者，聯發科技持續在各式裝置、智慧家庭、車用電子、物聯網，以及資料中心等推動創新。聯發科技執行長蔡力行博士將在COMPUTEX 2025分享聯發科技從邊緣AI到雲端AI運算領域的願景，探討次世代通訊技術的革新，以及如何透過高效能、高能效晶片形塑智慧裝置的未來。

蔡力行在半導體和科技產業擁有豐富的領導經驗。在他的領導下，聯發科技進一步強化先進晶片的創新，並推動各類技術平台的發展。蔡博士的演講主題將深入探討AI、6G、邊緣運算、雲端運算在數位轉型所扮演的角色，並展現聯發科技如何將無所不在的智慧融合運算帶到所有人身邊的企業願景。