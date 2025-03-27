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宏碁攜手北捷 全台首輛AI數位列車啟航

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁台灣區營運長張世欣。記者吳凱中／攝影
宏碁台灣區營運長張世欣。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）搶攻智慧交通商機，27日與台北捷運公司共同宣布，全台首輛AI數位列車將於淡水信義線正式啟航，宏碁台灣區營運長張世欣指出，該列車特點為針對安全性的AI安捷通、裸視3D廣告體驗及結合大眾運輸廣告投放系統。未來宏碁及北捷將視AI列車整體效益，再評估是否擴大採用。

AI數位列車採用邊緣運算，是運用AI技術，實現車廂及乘客安全資訊的即時主動通報，並首創3D視覺應用，提供裸視3D廣告與豐富的數位媒體資訊，全面提供乘客的乘車安全與體驗。

其中，AI數位列車搭載宏碁智慧安全快捷通報平台，為最高層級的安全偵測系統，整合宏碁獨家AI演算法與輝達邊緣運算裝置，具備智慧異常行為分析功能，可即時偵測旅客的異常移動狀況、對峙衝突等，並將事件畫面同步顯示於駕駛室。

據了解，宏碁與北捷本次合作，雙方花了將近一年時間運作，由宏碁出資打造AI相關設備軟硬體，北捷則提供車廂及場地等支援。

目前雙方合作的首輛AI數位列車僅在北捷淡水信義線使用，未來將看後續收益及綜合效果，再決定是否擴大採用AI數位列車。

此外，在宏碁與北捷推出全台首輛AI數位列車後，如台鐵、高捷等也是宏碁輸出該智慧交通方案的潛在客戶。

在PC領域部分，張世欣指出，目前來看，雖然預期台灣整體消費性PC市場會衰退，但宏碁自身仍會成長，主要是因公司導入更多元新品。至於商用市場目前較保守看待，還要看政府釋出標案狀況。

整體來看，全年宏碁在台灣市場仍維持成長目標，主要是因AI PC新品、微軟Win 10停止支援及今年已到傳統PC換機時間點，在相關產業利多因素加持下，有利刺激消費者換機。

AI 北捷 宏碁

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